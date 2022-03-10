"Україна – не Росія": експрезидент Кучма звернувся до співвітчизників

Леонід Кучма зазначив, що Україна вже перемагає у війні

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України (1994-2005 рр.) Леонід Кучма звернувся до співвітчизників, прокоментувавши напад Російської Федерації на Україну.

Про це повідомила в себе на сторінці в Facebook прессекретарка Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

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Що сказав Кучма

"Ми різного віку та статі, ми різної крові та віри, та усім нам сьогодні одне ім’я – Українці. І я гордий бути з вами одного імені. За все своє довге життя я ніколи не відчував стільки гордості, болю та гніву, як за ці дні. Хоча інколи здається, що і наша земля, і наші серця палають у вогні вже не 15-й день, а цілу вічність", – сказав він.

/ Фото: Getty Images

За його словами, весь світ бачить мужність українських воїнів:

"Що вже цілу вічність росіяни бомблять Харків і Чернігів, Суми та Київ, Житомир та Миколаїв. Що вже цілу вічність за наказом путіна вбивають українських дітей та породіль. Що вже цілу вічність триває звіряча облога Маріуполя. Що вже цілу вічність мешканці Ірпеня, Бучі, Ворзеля ховаються у підвалах від обстрілів російських нацистів. Що вже цілу вічність весь світ бачить надлюдську мужність наших воїнів, самовідданість наших волонтерів, стійкість та згуртованість мирних громадян".

Леонід Кучма зауважив, що, попри війну, залишається в Україні:

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"Я лишаюся вдома в Україні, тому що всі ми на рідній землі, іншої немає. І боронити її ми будемо до самої перемоги всі разом. Без поділу на партійні колони, без особистих інтересів та старих чвар. Об’єднавшись навколо Прапора, Армії, Президента. Україна – не росія. І ніколи не стане росією. Не дочекаються. Ми вже перемагаємо. І цього не зупинити. А на адресу рф скажу лише, що приєднуюсь до слів моїх співвітчизників, які в один голос кажуть: будьте вы прокляты".

Нагадаємо, колишні президенти України Леонід Кравчук, Леонід Кучма та Віктор Ющенко звернулися до українського народу не лише в нашій країні, а й у всьому світі.

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