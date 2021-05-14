Україна обрушила санкції на сотні "злодіїв в законі" й "авторитетів"

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Рада національної безпеки і оборони України ввела санкції щодо понад півтисячі так званих "злодіїв в законі" і "кримінальних авторитетів".
Про це на брифінгу 14 травня заявив секретар РНБО Олексій Данілов.
Він зазначив, що було складено два різних "чорних списки". До першого потрапили 557 імен, з них 542 – іноземці, а 15 – громадяни України. До другого – 111 іноземних "авторитетів".
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За словами Данілова, стосовно зазначених людей ввели "повний фул санкцій", який тільки можна застосувати щодо фізичних осіб.
Він зазначив, що над списками велася "кропітка робота" протягом 9 місяців.
"Протягом 9 місяців величезна кількість співробітників служби безпеки, МВС, наших партнерів, які є у нас за кордоном – ФБР, ЦРУ та інші інтитуції – спільно з нами відпрацьовували всі ці процеси", – сказав секретар РНБО.
За словами Данілова, під "злодіями в законі" маються на увазі люди, які були "короновані" за "поняттями" і законами злодійського співтовариства, але за бажанням можуть "розкоронуватися" і повернутися до життя в громадянському суспільстві.
Нагадаємо, що минулого року в Україні набули чинності дві кримінальні статті, спрямовані саме на "злодіїв в законі". Цього року її застосували вперше.
Президент Володимир Зеленський розповів, які питання ще розглядалися на сьогоднішньому засіданні.
Всі подробиці в спецтемі Засідання РНБО