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СЬОГОДНІ Новини України

Україна – один із світових виробників підроблених ковід-сертифікатів – Шустер

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
29 жовтня, 23:58
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Шустер заявив, що Європа та США обговорюють масштаби підробок сертифікатів щодо вакцинації в Україні
Україна лідирує у світі по підробкам ковід-сертифікатів.
Україна лідирує у світі по підробкам ковід-сертифікатів. / Фото: Колаж: Сьогодні

Українці встановили новий антирекорд. Весь світ обговорює найбільші масштаби підробок сертифікатів про вакцинацію в Україні.

Про це заявив журналіст Савік Шустер в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна 24".

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Він зазначив, що дуже важливо не підробляти сертифікати вакцинації.

"Бо дуже неприємно чути у світі, що Україна – один із лідерів фальшивих сертифікатів. Це звучить скрізь і на всіх платформах – європейських та американських. І це дуже неприємно" – сказав Шустер.

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Перші покарання за підробки

Як ми з'ясували, у держреєстрі судових рішень уже почали з'являтися перші вироки тим, хто подав правоохоронцям підроблені документи про вакцинацію.

Наприклад, тиждень тому Жовківський райсуд Львівської області визнав винним у підробці документа про вакцинацію далекобійника. У суді чоловік покаявся у скоєному, розповівши, що бланк сертифікату завантажили з інтернету. Суд оштрафував його на 850 грн, а сама санкція статті за підробку передбачає до 2 років обмеження волі.

Що має бути у сертифікаті про вакцинацію

У паперових свідоцтвах про вакцинацію обов'язково мають бути реквізити – інформація про вид щеплення, кількість доз щеплення, підпис лікаря та печатку офіційної установи охорони здоров'я.

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"Усі дані про вакцинацію громадян вже є у реєстрі, який також підключено до міжнародних баз. Інформація перевірятиметься дуже ретельно. Працівники, які перевірятимуть свідоцтва про вакцинацію, повинні переконатися у достовірності свідоцтва, адже відомі випадки їхньої підробки", – розповіли в поліції.

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