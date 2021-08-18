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Україна офіційно визнала вакцину Johnson & Johnson. Що це означає

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
18 серпня, 13:31
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Ця вакцина зручніша, ніж інші препарати, оскільки для повної вакцинації потрібна тільки одна доза
Після вакцинації Johnson & Johnson українці зможуть отримати COVID-сертифікат. Колаж "Сьогодні"
Після вакцинації Johnson & Johnson українці зможуть отримати COVID-сертифікат. Колаж "Сьогодні"

Кабмін України офіційно визнав вакцину Janssen (Johnson & Johnson). Тепер після щеплення цим препаратом українці зможуть отримати COVID-сертифікат.

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Таке рішення прийняли на засіданні уряду.

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Особливість Johnson&Johnson у тому, що для повної вакцинації потрібна тільки одна доза.

Крім того, люди, у яких є COVID-сертифікати про вакцинацію однієї дозою або одужання від коронавірусу, не будуть йти на самоізоляцію після повернення з інших країн або окупованих територій.

Якими вакцинами щеплюють в Україні?

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Одна з найпоширеніших – китайська CoronaVac від компанії Sinovac Biotech. Перша її партія прибула в Україну ще 25 березня.

Однак найбажаніший для українців препарат – вакцина німецької компанії BioNTech і американської Pfizer. Її комерційна назва – Comirnaty, але в Україні цей препарат традиційно називають просто Pfizer.

Ще один препарат від американської компанії – Moderna, яким почали прищеплювати в Україні з 20 липня.

Найперша вакцина, яка з'явилася в Україні, – CoviShield. Вона викликала, мабуть, найбільше дискусій. Перш за все через своє походження – зробили її в Індії, хоча це та ж британська AstraZeneca.

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