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СЬОГОДНІ Новини України

Ухвалення закону про олігархів і бійка під Радою – найрезонансніші новини СЬОГОДНІ

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
23 вересня, 19:43
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Верховна Рада під кричалку про Лукашенко прийняла закон про олігархів, а в країні ввели жовтий рівень небезпеки
У ресторанах знову обмеження, під ВР - мітинги, в парламенті - скандали / Колаж "Сьогодні"
У ресторанах знову обмеження, під ВР - мітинги, в парламенті - скандали / Колаж "Сьогодні"

Сайт "Сьогодні" зібрав найрезонансніші новини четверга, 23 вересня.

Протягли

Верховна Рада 23 вересня проголосувала в другому читанні скандальний законопроекту №5599, так званий "Закон про олігархів". Визначено, хто буде підпадати під такий статус , з'явиться реєстр олігархів і доведеться декларувати контакти з ними. Відповідний документ підтримали 279 народних депутатів.

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Без курйозних моментів не обійшлося. Депутати "Європейської солідарності" перервали засідання кричалки про самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, намагаючись блокувати розгляд правок до законопроекту.

Бійка під ВР

А в цей час під стінами парламенту проходив мітинг підприємців, які вимагали розглянути поправки до законопроектів про діяльність ФОПів. У якийсь момент мітингувальники спробували прорватися до Верховної Ради, в результаті сталася сутичка з поліцією. Є постраждалі.

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На мітинг малих підприємців прийшли близько 400 осіб / Фото "Сьогодні"
На мітинг малих підприємців прийшли близько 400 осіб / Фото "Сьогодні"

Після замаху – під охорону

Служба безпеки України взяла під свою охорону першого помічника президента України Сергія Шефіра, на якого 22 вересня було скоєно замах. При цьому зазвичай жертви замахів переходять під захист Національної поліції і в окремих випадках Служби безпеки України.

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За жовтою рисою

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З четверга, 23 вересня, на всій території України встановлено жовтий рівень епідемічної небезпеки. Це означає, що на масові заходи на одну людину має бути 4 кв.м вільної площі, в ресторанах не можна сидіти за столиком більше 4 людей і кінотеатри повинні бути заповнені на 50%.

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Санкції для "Північного потоку – 2"

Палата представників Конгресу США схвалила поправки в оборонний бюджет США, якими передбачається введення санкцій проти газопроводу "Північний потік – 2". Глава НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко заявив, що Україна продовжить чинити тиск на Вашингтон, щоб санкцій було більше.

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