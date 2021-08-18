Україна послабила правила в'їзду для іноземців. Що змінилося?

Іноземцям, яким раніше посилили правила перетину кордону України, тепер стане простіше потрапити в нашу країну.
Відповідну постанову було прийнято сьогодні на засіданні Кабінету міністрів .
Документ вносить зміни в правила в'їзду іноземців в Україну на період пандемії COVID-19. Раніше допускалося, щоб іноземці приїжджали до нас з підтвердженням повного курсу вакцинації.
Нові вимоги
Тепер для перетину кордону України іноземцям та особам без громадянства потрібно мати з собою:
- негативний результат ПЛР або експрес-тесту на антиген;
- документ, що підтверджує хоча б один курс вакцинацію від COVID-19.
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Україна визнає COVID-сертифікати, які підтверджують вакцинацію однією або декількома дозами вакцин зі списку Всесвітньої організації охорони здоров'я.
Що було раніше
Україна з 5 серпня посилила COVID-правила перетину кордону. Тоді було введено вимогу, щоб невакциновані двома дозами іноземці після перетину кордону проходили самоізоляцію.
З 2 серпня були змінені правила перетину українського кордону для іноземців . Тоді їм потрібно було мати страховий поліс і один з трьох документів: негативний ПЛР-тест, експрес-тест або довідку про повну вакцинацію. А також обов'язковою була і самоізоляція.