Україна послабила правила в'їзду для іноземців. Що змінилося?

Кабінет міністрів прийняв нові правила для в'їзду громадян інших країн в Україну

Іноземцям, яким раніше посилили правила перетину кордону України, тепер стане простіше потрапити в нашу країну.

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Відповідну постанову було прийнято сьогодні на засіданні Кабінету міністрів .

Документ вносить зміни в правила в'їзду іноземців в Україну на період пандемії COVID-19. Раніше допускалося, щоб іноземці приїжджали до нас з підтвердженням повного курсу вакцинації.

Нові вимоги

Тепер для перетину кордону України іноземцям та особам без громадянства потрібно мати з собою:

негативний результат ПЛР або експрес-тесту на антиген;

документ, що підтверджує хоча б один курс вакцинацію від COVID-19.

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Україна визнає COVID-сертифікати, які підтверджують вакцинацію однією або декількома дозами вакцин зі списку Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Що було раніше

Україна з 5 серпня посилила COVID-правила перетину кордону. Тоді було введено вимогу, щоб невакциновані двома дозами іноземці після перетину кордону проходили самоізоляцію.

З 2 серпня були змінені правила перетину українського кордону для іноземців . Тоді їм потрібно було мати страховий поліс і один з трьох документів: негативний ПЛР-тест, експрес-тест або довідку про повну вакцинацію. А також обов'язковою була і самоізоляція.