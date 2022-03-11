Україна відмовилася від закупівлі ядерних ресурсів у РФ

На російських ТВЕЛах працюють дев'ять із п'ятнадцяти українських атомних енергоблоків

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" відмовляється від російського ядерного палива. Компанія більше не проводитиме закупівлю ресурсів із РФ.

Про це повідомляє прес-служба Державного підприємства.

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"Енергоатом повністю відмовляється від закупівлі російського ядерного палива", – йдеться у повідомленні.

"Енергоатом" забезпечує близько 55% потреб України в електроенергії, в осінньо-зимові періоди цей показник досягає 70%.

НАЕК "Енергоатом" у 2021 році порівняно з попереднім роком збільшила вироблення електроенергії на 13,1% – до 86,4 млрд кВт-годин.

На російських ТВЕЛах працюють дев'ять із п'ятнадцяти українських атомних енергоблоків. Інші шість – чотири на Запорізькій АЕС та ще два на Южно-Українській – на ядерному паливі компанії Westinghouse

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Яка ситуація з ядерними об'єктами

Міжнародне агентство з атомної енергії ухвалило резолюцію , що засуджує агресію РФ проти України Згідно з документом, Росії висуваються вимоги негайно припинити всі протиправні дії, що загрожують ядерним об'єктам України.

Раніше "Енергоатом" звернувся до МАГАТЕ із проханнями, щоб НАТО закрило доступ до повітряного простору над ядерними об'єктами ЧАЕС

Нагадаємо також, війська окупантів захопили Чорнобильську станцію . Персонал станції опинився у заручниках.

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25 лютого у Чорнобильській зоні зафіксували підвищення рівня радіації .

Також ми писали про те, що російські окупанти захопили Запорізьку АЕС, що у місті Енергодар. Вони замінували узбережжя Каховського водосховища, що межує зі станцією.

Крім того, РФ заявляла, що Білорусь відновила електропостачання на Чорнобильську АЕС, проте ця інформація не відповідає дійсності