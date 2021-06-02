Для українців скасували візи ще до однієї екзотичної країни

Кабінет міністрів України схвалив угоду з урядом Перу про взаємне скасування віз для короткострокового перебування громадян.
Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
Тепер українцям не знадобиться оформлення візи для перебування в цій екзотичній країні 90 днів протягом 180 днів на рік.
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Аналогічні умови діятимуть і для перуанців. Раніше їм доводилося оформляти візу в українських дипустановах або звертатися за оформленням електронної в'їзної візи.
Дане рішення може порадувати бізнесменів, учнів, журналістів та учасників культурного обміну. Для туристів же діє інше рішення Перу – в 2003 році їм дозволили перебувати на території країни до 183 днів поспіль. Ці умови збережуться і після скасування віз.
Нагадаємо, з квітня українцям стало легше потрапити і до іншої екзотичної держави – розташованих на Карибах Сент-Вінсента і Гренадін.
Згідно з міжнародним рейтингом паспортів, станом на квітень цього року українцям не потрібні візи для поїздок в 136 країн світу. За цим показником ми перебуваємо на 35-му місці в світі.