Україна допомагає Індії боротися з COVID – відправлено перший вантаж

Раніше в Міністерстві охорони здоров'я стверджували, що в Делі відправлять не концентратори, а рідкий кисень, якого в Україні достатньо

Колаж "Сьогодні"

З Києва в Делі в неділю, 30 травня, вилетів літак з кисневими концентраторами для Індійської Республіки на допомогу в боротьбі з пандемією коронавірусної хвороби.

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Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Гуманітарний вантаж супроводжують рятувальники Держслужби з надзвичайних ситуацій.

"На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 травня №467-р для боротьби з тяжкими наслідками пандемії COVID-19 перший рейс доправляє постраждалому населенню Індії 184 кисневі концентратори", – йдеться в повідомленні.

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Другим рейсом планують передати ще 216 кисневих концентраторів.

Раніше президент України Володимир Зеленський підписав указ "Про надання гуманітарної допомоги Республіці Індія" через складну епідситуацію з COVID-19 у цій країні.

Зазначимо, раніше в Міністерстві охорони здоров'я стверджували, що Україна надасть Індії, яка опинилася на межі гуманітарної катастрофи, рідкий медичний кисень, який виготовляють українські заводи і якого вистачає в медустановах, а про кисневі концентратори нібито не йшлося.

Нагадаємо, в Індії препарати від COVID-19 викликали спалах ще одного небезпечного захворювання – чорного грибка. У країні вже тисячі людей інфіковано цією рідкісною грибковою хворобою – мукормікоз.

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