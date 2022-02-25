Україна відстояла Конотоп – окупант зазнав нищівних втрат

Сухопутні війська України повідомляють, що їм вдалося зупинити війська окупантів під Конотопом. Знищено 40 одиниць техніки супротивника. Про людські жертви поки що не повідомляється.
Про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ України.
Повідомлення
"Після важких боїв і значних втрат рашистські окупанти зупинилися поблизу Конотопу. У них проблема з пальним та постачанням. Танкісти ходять з каністрами і намагаються купити пальне. Солдати окупаційних військ вимагають їжу у місцевого населення. Зафіксовано випадки мародерства закладів торгівлі зі сторони російських окупантів. На околицях містечка знаходиться близько 40 одиниць спаленої російської техніки. Можете допомогти окупантам пальним з цукром. Стосовно харчування російських солдатів рекомендацій не даємо. Ви самі все знаєте", – йдеться у повідомленні.
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