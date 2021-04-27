Україна очікує отримати майже 1 млн доз вакцини Pfizer – Степанов

Препарат очікують отримати з двох джерел – в рамках COVAX і за контрактом, заявив міністр

Вже у травні Україна очікує отримати майже 1 млн доз американської вакцини від коронавірусу Pfizer в рамках COVAX і за контрактом.

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Про це в ефірі телеканалу "НАШ" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Ми очікуємо Pfizer з двох джерел. Перше – це COVAX – 473 тис. доз. Ми офіційне підтвердження від COVAX, що це буде в термінах від 17 до 18 травня", – сказав Степанов.

Він також зазначив, що приблизно 500 тис. доз вакцини Україна очікує отримати вже за прямим контрактом від компанії Pfizer.

Вакцинувати цими щепленнями будуть людей згідно з планом вакцинації в категоріях груп ризику для людей, які старші 60 років, або людей, які мають супутні захворювання.

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Раніше повідомлялося, що загалом з початку кампанії в Україні щеплено 539 126 осіб. Дев'ятеро осіб вже отримали другу дозу вакцини.

Крім того, з 28 квітня, в Україні будуть працювати 2127 пунктів вакцинації проти COVID-19. Всі пункти будуть обладнані відповідно до вимог інфекційного контролю.

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