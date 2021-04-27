Русский
$ 27,86
33,65
  1. Новини України

Україна очікує отримати майже 1 млн доз вакцини Pfizer – Степанов

27 квітня, 23:37

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Препарат очікують отримати з двох джерел – в рамках COVAX і за контрактом, заявив міністр

Вже у травні Україна очікує отримати майже 1 млн доз американської вакцини від коронавірусу Pfizer в рамках COVAX і за контрактом.

Реклама

Про це в ефірі телеканалу "НАШ" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Ми очікуємо Pfizer з двох джерел. Перше – це COVAX – 473 тис. доз. Ми офіційне підтвердження від COVAX, що це буде в термінах від 17 до 18 травня", – сказав Степанов.

Він також зазначив, що приблизно 500 тис. доз вакцини Україна очікує отримати вже за прямим контрактом від компанії Pfizer.

В тренді
В Україні вже дев'ять осіб отримали другу дозу вакцини від COVID-19

Вакцинувати цими щепленнями будуть людей згідно з планом вакцинації в категоріях груп ризику для людей, які старші 60 років, або людей, які мають супутні захворювання.

Реклама

Раніше повідомлялося, що загалом з початку кампанії в Україні щеплено 539 126 осіб. Дев'ятеро осіб вже отримали другу дозу вакцини.

Крім того, з 28 квітня, в Україні будуть працювати 2127 пунктів вакцинації проти COVID-19. Всі пункти будуть обладнані відповідно до вимог інфекційного контролю.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Україна закривається на локдаун: які регіони ввели карантин і що там заборонено (оновлено)
Україна закривається на локдаун: які регіони ввели карантин і що там заборонено (оновлено)Україна
Весняна заметіль накрила Київську область (фото)
Весняна заметіль накрила Київську область (фото)Інші новини
Скільки коштуватиме газ у травні: трейдери дали українцям відповідь (оновлено)
Скільки коштуватиме газ у травні: трейдери дали українцям відповідь (оновлено)Новини ЖКГ
Як будемо святкувати Великдень – чи введуть локдаун і в яких містах посилять карантин (оновлено)
Як будемо святкувати Великдень – чи введуть локдаун і в яких містах посилять карантин (оновлено)Україна
Забули взяти на прогулянку: у Запоріжжі дитина випала з другого поверху дитсадка (оновлено)
Забули взяти на прогулянку: у Запоріжжі дитина випала з другого поверху дитсадка (оновлено)Запоріжжя
Долар та євро суттєво впали після стрибка вгору: курс валют
Долар та євро суттєво впали після стрибка вгору: курс валютФінанси

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти