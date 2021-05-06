Україна очікує заборговані COVID-вакцини до кінця травня – Степанов

/ Фото: Укрінформ

Україна очікує ще 3 млн доз вакцини від коронавірусу, які за контрактами заборгували іноземні виробники, до кінця травня.

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Про це в ефірі телеканалу "Наш" розповів глава МОЗ Максим Степанов.

"Те, що ми розраховуємо отримати в травні і що підтверджують наші компанії-виробники і контрагенти, віддаючи свої борги (вони, як і раніше, повинні були поставити вакцини) – це майже до 3 млн доз вакцин ми повинні отримати в травні цього року. Якщо не буде ніяких збоїв", – розповів Степанов.

За його словами, загальна кількість вакцин, яка законтрактована разом з ініціативою COVAX, становить 42 млн доз.

Також ми писали про те, що Україна уклала контракт із фармацевтичною компанією Pfizer про постачання до кінця року ще 10 млн доз вакцини від коронавірусу.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", в Україні після Великодня знизилася кількість нових хворих на COVID-19.

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