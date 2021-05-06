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Україна очікує заборговані COVID-вакцини до кінця травня – Степанов

6 травня, 17:58

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Загальна кількість вакцин, яка законтрактована разом з ініціативою COVAX, становить 42 млн доз

/ Фото: Укрінформ

Україна очікує ще 3 млн доз вакцини від коронавірусу, які за контрактами заборгували іноземні виробники, до кінця травня.

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Про це в ефірі телеканалу "Наш" розповів глава МОЗ Максим Степанов.

"Те, що ми розраховуємо отримати в травні і що підтверджують наші компанії-виробники і контрагенти, віддаючи свої борги (вони, як і раніше, повинні були поставити вакцини) – це майже до 3 млн доз вакцин ми повинні отримати в травні цього року. Якщо не буде ніяких збоїв", – розповів Степанов.

За його словами, загальна кількість вакцин, яка законтрактована разом з ініціативою COVAX, становить 42 млн доз.

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Також ми писали про те, що Україна уклала контракт із фармацевтичною компанією Pfizer про постачання до кінця року ще 10 млн доз вакцини від коронавірусу.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", в Україні після Великодня знизилася кількість нових хворих на COVID-19.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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