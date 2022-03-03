Україна переходить до тотального опору окупантам – Шмигаль

Ніхто не зустрічає армію РФ хлібом та сіллю

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Російський бліцкриг провалився, Україна переходить до тотального спротиву.

Про це заявив на брифінгу 3 березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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"Бліцкриг ворога провалився. Жоден обласний центр не здається без бою. Ніхто не зустрічає окупантів хлібом та сіллю. Україна переходить до тотального опору. У містах та селах люди блокують техніку, нападають на колони забезпечення та захоплюють у полон російських солдатів", – заявив він.

Шмигаль також зазначив, що інформаційна хвиля, яку підняли українці, захопила світ:

"Весь світ на нашому боці. Ми відчуваємо цю підтримку не лише на словах. Тисячі добровольців їдуть до України, щоб воювати на боці свободи. Ми вже отримали тонни зброї від наших партнерів".

ЗСУ розгромили колону кадирівців

Бійці Збройних сил України розбили колону кадирівців, повідомив військовий кореспондент Роман Бочкала.

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"Розх*рячили колону кадирівців... Бачили б ви, як ті драпали! Тепер десь сидять по лісах. Хлопці проводять зачистку і продовжують наступ", – підписав він відео.

За словами журналіста, у ворога паніка, вони не орієнтуються на території і не мають жодної мотивації воювати.