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Україна переходить до "жовтої зони" – коли посилять карантин і що це означає

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу Київ
12 вересня, 17:09
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Більшість жорстких обмежень не будуть діяти стосовно вакцинованих.
МОЗ зробив подання Кабміну про переведення України в "жовту зону" карантину вже з 13 вересня, але передумав до наступного засідання
МОЗ зробив подання Кабміну про переведення України в "жовту зону" карантину вже з 13 вересня, але передумав до наступного засідання / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні планують посилити карантин. Отже, вже найближчим часом країна може перейти із "зеленої" в "жовту зону", де діють деякі обмеження і заборони.

Коли посилять карантин

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін анонсував впровадження найближчим часом "жовтої зони" карантину в країні. Згідно з якою буде обмежуватися кількість людей на масових заходах, а також скорочуватися наповнюваність кінотеатрів до 50%. А пізніше, глава МОЗ Віктор Ляшко заявив, що МОЗ зробило подання Кабміну про переведення України в "жовту зону" карантину вже з 13 вересня.

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Однак, пізніше плани МОЗ змінилися. Ляшко озвучив наступний алгоритм дій: прийняття постанови з новими правилами карантину, а потім засідання комісії ТЕБ та НС по жовтій зоні. За словами Ляшка, нові правила вже розроблені і проходять узгодження, після чого МОЗ ініціюватиме позачергове засідання Кабміну. Відбутися це може вже в найближчі дні.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко вже заявив, що більшість жорстких обмежень не будуть діяти стосовно вакцинованих.

А тим часом, в Києві знову обговорюють можливість переходу столиці із "зеленої" в "жовту" або навіть до "помаранчевої зони" карантину. Наскільки це реально, "Сьогодні" поцікавилися у голови Держспоживслужби Києва Олега Рубана. За його словами, показники по захворюваності в Києві змінюються щодня.

Які правила "жовтої зони" зараз

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Згідно з діючими правилами, вся Україна одночасно повернеться в "жовту зону", якщо три дні поспіль буде утримуватися один з таких критеріїв:

  • число нових випадків COVID-19 на 100 тис. населення за останні 14 днів – більше 75;
  • коефіцієнт виявлення випадків COVID-19 більше 4%;
  • кількість ПЛР і експрес-тестів на антиген протягом останніх семи днів на 100 тис. населення – менше 300;
  • наявність підстав для введення "червоної зони" хоча б в одній області.

Відзначимо, що рішення про переведення країни або регіону в "жовту зону" приймає держкомісія ТЕБ та НС за ініціативою міністра охорони здоров'я. Пізніше ж, якщо ситуація нормалізована, комісія повертає країну назад в "зелену".

Що зміниться для українців

Якщо Кабмін прийме рішення перевести країну в "жовту зону", то українців чекатиме ряд заборон і обмежень. А саме:

  • проведення масових заходів, коли більш ніж одна людина на 1 кв. м;
  • робота кінотеатрів та інших установ культури із заповненою залів понад 50%;
  • здійснення перевезень пасажирів у кількості більше, ніж кількість місць для сидіння;
  • проведення дискотек, а також робота інших розважальних закладів;
  • розміщення відвідувачів в закладах громадського харчування на відстані менш ніж два метри між столиками;
  • діяльність установ, що надають послуги з розміщення (крім готелів і санаторіїв);
  • відвідування шкіл та дитсадків, якщо половина дітей і педагогів хворіє;
  • проведення планових операцій;
  • відвідування спортзалів, якщо на кожного відвідувача менш 20 кв. м площі.

Яким буде карантин для вакцинованих

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Привілеї матимуть люди не тільки з повним курсом вакцинації, але і з одним щепленням. У МОЗ пропонують такі привілеї:

  • школи "жовтої зони" зможуть працювати, якщо 80% педагогів матимуть хоча б одне щеплення. У "червоній" зоні умова посилюється і для роботи освітніх установ знадобиться повний курс вакцинації.
  • кафе, ресторани і кінотеатри можуть працювати, якщо весь персонал і відвідувачі вакциновані.

"Ми пропонуємо наблизити якість життя вакцинованого населення до звичайного ... Більшість обмежень, які передбачені в "жовтому" і "червоному рівнях", не застосовуватимуться в разі, якщо будуть вакциновані колективи або відвідувачі закладів. Для "жовтого рівня" буде достатньо однієї дози вакцини, а для "червоного" – повний курс щеплень", – сказав Ляшко.

Раніше ми повідомляли, що головний санітарний лікар України Ігор Кузін розповів, що штам коронавірусу "Дельта" активно поширюється по території України.

Також нагадаємо, з 1 вересня діє ряд карантинних заборон в навчальних закладах Києва.

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