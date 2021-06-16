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Україна перейшла в зелену зону: як послабили карантин

16 червня 2021 15:41

Денис Беспалов Денис Беспалов

Після того, як в країні поліпшилася епідситуація, влада послабила карантин, тепер після повернення з-за кордону не потрібно встановлювати додаток "Вдома"

Цього тижня всі області України перейшли в "зелену" епідеміологічну зону, а це означає послаблення карантину. Згідно зі спільним рішенням Мінцифри і Міністерства охорони здоров'я, відтепер не потрібно буде встановлювати мобільний додаток "Вдома" під час повернення з-за кордону в Україну.

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Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

У відомстві нагадали, що згідно з постановою Кабміну, для людей, які прибули з-за кордону, діяла вимога пройти обов'язкову 14-денну самоізоляцію.

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"Для людей, що повернулися з-за кордону, встановлення "Вдома" було добровільним. Завдяки застосунку пройти самоізоляцію можна було у обраному людиною місці. Цей період можна було провести у визначеному місці обсервації, наприклад готелі. Або ж надіслати негативний результат ПЛР-тесту на коронавірусну хворобу, щоб завершити самоізоляцію", – йдеться в повідомленні.

Тим часом міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив, що перехід всієї України в "зелену зону" приніс низку позитивних змін для сфери культури.

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"Тепер проведення масових заходів (культурних, розважальних, релігійних, рекламних тощо) у приміщеннях дозволяється зі 100% наповненням. Без обмеження дистанції між присутніми", – написав він.

Однак учасники і організатори заходів повинні використовувати захисні маски або респіратори.

Якщо ж усі присутні мають негативні результати тесту на COVID-19, який зроблений не більш ніж за 72 години, або документ повного курсу вакцинації – захисні маски необов'язкові.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів продовжив дію карантину в Україні до 31 серпня.

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