Україна перемагає COVID-19? Шмигаль заявив про спад епідемії

В Україні продовжує падати кількість нових хворих на COVID-19, зменшується число госпіталізованих і зростає кількість вакцинованих від коронавірусу.
Про це йшлося на селекторній нараді в Офісі президента, передає пресслужба ОПУ.
"Корона" відступає
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль відзначив позитивну динаміку щодо захворюваності на ковід – всі області України зараз знаходяться в "жовтій зоні".
Фото: REUTERS/Roman Baluk
Зайнятих ліжок на сьогодні 11 294, що майже на 32% менше, ніж минулого тижня. Кількість активних хворих за тиждень знизилася майже на 38% – зараз хворіють 81 927 осіб.
Спостерігається також зниження кількості госпіталізованих і летальних випадків.
Щеплень від COVID-19 все більше
Нарощуються темпи вакцинації населення проти COVID-19. За тиждень зробили 240 543 щеплення. Всього в Україні зроблено 1 388 124 щеплення: першу дозу отримали 1 241 006 людей, завершили вакцинацію 147 118 осіб.
В Україні вакцинують другою дозою вчителів-участників ЗНО / Фото: Flickr
"Другі вихідні поспіль працювали центри масової вакцинації, цього разу в 10 містах України. Завдяки, зокрема, центрам вакцинації упродовж вихідних вакцинувалися майже 65 тисяч осіб. Ми плануємо надалі розширювати кампанію з вакцинації, тому закликаю місцеву владу сприяти відкриттю таких закладів у регіонах", – сказав Шмигаль.
Що з виплатами ФОПам?
Тим часом ФОПам виплатили по 8000 грн компенсації за карантин на суму 1,4 млрд грн: гроші отримали 175 000 людей. Всього було зареєстровано майже 340 000 заявок на отримання такої допомоги, інші почнуть отримувати виплати з 7 червня.
Як повідомляли новини "Сьогодні", українцям видаватимуть свідоцтво про вакцинацію. Але МОЗ закликав не плутати свідоцтво з "імунними паспортами" або "ковіднимі сертифікатами".
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