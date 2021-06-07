Україна перемагає COVID-19? Шмигаль заявив про спад епідемії

З кожним днем хворих на ковід все менше. В Офісі президента озвучили хороші новини щодо епідемії

В Україні продовжує падати кількість нових хворих на COVID-19, зменшується число госпіталізованих і зростає кількість вакцинованих від коронавірусу.

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Про це йшлося на селекторній нараді в Офісі президента, передає пресслужба ОПУ.

"Корона" відступає

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль відзначив позитивну динаміку щодо захворюваності на ковід – всі області України зараз знаходяться в "жовтій зоні".

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Зайнятих ліжок на сьогодні 11 294, що майже на 32% менше, ніж минулого тижня. Кількість активних хворих за тиждень знизилася майже на 38% – зараз хворіють 81 927 осіб.

Спостерігається також зниження кількості госпіталізованих і летальних випадків.

Щеплень від COVID-19 все більше

Нарощуються темпи вакцинації населення проти COVID-19. За тиждень зробили 240 543 щеплення. Всього в Україні зроблено 1 388 124 щеплення: першу дозу отримали 1 241 006 людей, завершили вакцинацію 147 118 осіб.

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В Україні вакцинують другою дозою вчителів-участників ЗНО / Фото: Flickr

"Другі вихідні поспіль працювали центри масової вакцинації, цього разу в 10 містах України. Завдяки, зокрема, центрам вакцинації упродовж вихідних вакцинувалися майже 65 тисяч осіб. Ми плануємо надалі розширювати кампанію з вакцинації, тому закликаю місцеву владу сприяти відкриттю таких закладів у регіонах", – сказав Шмигаль.

Що з виплатами ФОПам?

Тим часом ФОПам виплатили по 8000 грн компенсації за карантин на суму 1,4 млрд грн: гроші отримали 175 000 людей. Всього було зареєстровано майже 340 000 заявок на отримання такої допомоги, інші почнуть отримувати виплати з 7 червня.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", українцям видаватимуть свідоцтво про вакцинацію. Але МОЗ закликав не плутати свідоцтво з "імунними паспортами" або "ковіднимі сертифікатами".

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