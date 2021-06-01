Україна перемагає COVID-19? У країні знизився рівень захворюваності – статистика

В Україні знизився добовий приріст хворих на COVID-19 порівняно з минулим місяцем – нові дані Міністерства охорони здоров'я

В Україні за останню добу, 31 травня, виявили 2137 нових випадків коронавірусу. Це в кілька разів менше, ніж фіксували на початку травня, – тоді добовий приріст був близько 9 тисяч.

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Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Усього інфекцію підтвердили у 2 204 631 особи. За минулу добу від COVID-19 померли 163 українці (усього – 50 699). Вилікувати вдалося 2 053 167 інфікованих (12 085 – за останню добу).

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Нагадаємо, на вихідних у Львові, Києві та Одесі почали працювати центри вакцинації для українців, які записалися в чергу в додатку "Дія". Голова МОЗ Віктор Ляшко заявив, що такі центри відкриють і в інших містах.

Також раніше вчений з США заявив, що якщо люди не з'ясують причини появи коронавірусу, налюдство чекає поява нових пандемій COVID-26 і COVID-32.

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