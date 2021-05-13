Україна поділиться рідким киснем з Індією, де ситуація з COVID-19 вийшла з-під контролю

Так, мова йде про рідкий медичний кисень, який виготовляють заводи України і якого вистачає в медустановах

Україна надасть Індії, яка опинилася на межі гуманітарної катастрофи, рідкий медичний кисень.

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Про це в ефірі телеканалу "НАШ" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Він пояснив, що мова йде про рідкий медичний кисень, який виготовляють заводи України і якого вистачає в медустановах, а не про кисневі концентратори.

"Дійсно, у нас був наднапружений період, особливо кінець березня – початок квітня, коли ми в МОЗ разом з заступником просто в ручному режимі розвозили цей кисень... Але підкреслюю: жодна лікарня не залишилася без кисню", – сказав міністр.

Степанов також зазначив, що кисень неможливо накопичувати в медустановах і наразі Україна може надати таку допомогу Індії.

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Нагадаємо, катастрофічна ситуація з ковідом в Індії викликає занепокоєння всього світу. Один зі штатів зіткнувся з моторошної проблемою – сім'ї померлих від COVID-19 скинули їх тіла в священний для індусів Ганг.

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