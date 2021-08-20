Україна підключиться до системи COVID-сертифікатів ЄС і репетиція параду в Києві – анонси СЬОГОДНІ

Українці разом із македонцями і турками наблизяться до взаємного визнання сертифікатів вакцинації з ЄС, а в столиці пройде чергова репетиція параду