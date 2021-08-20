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СЬОГОДНІ Новини України

Україна підключиться до системи COVID-сертифікатів ЄС і репетиція параду в Києві – анонси СЬОГОДНІ

Юлія Безпечна Юлія Безпечна Нічний редактор Сьогодні
20 серпня, 07:00
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Українці разом із македонцями і турками наблизяться до взаємного визнання сертифікатів вакцинації з ЄС, а в столиці пройде чергова репетиція параду
Загальноєвропейські COVID-паспорти усе ближчк, а у столиці знову репетиція параду / колаж "Сьогодні"
Загальноєвропейські COVID-паспорти усе ближчк, а у столиці знову репетиція параду / колаж "Сьогодні"

Ми зібрали всі найважливіші майбутні події 20 серпня в Україні та світі для читачів "Сьогодні".

Україна

  • Засідання Ради національної безпеки і оборони України.
  • День відкритих дверей у будівлі Верховної Ради з нагоди Дня державного прапора та Дня Незалежності України (20-24 серпня). Реєстрація для участі в екскурсії.
  • 10:00 – урочисте відкриття стенду з прапором незалежності України на площі Конституції. По завершенню заходу – підхід голови Верховної Ради Дмитра Разумкова до преси.
  • 10:00 – брифінг щодо впровадження COVID-сертифікатів у додатку "Дія" та взаємне визнання з ЄС. Під час брифінгу представники Мінцифри, МОЗ та ЄС розкажуть про проєкт, його технічну частину, як усе буде працювати і коли українці зможуть подорожувати з сертифікатами в "Дії".
  • 10:00 – презентація Національного онлайн-проєкту з тестування та вивчення рівнів володіння українською мовою, приурочена до 30-річчя Незалежності України ("Укрінформ", вул. Б. Хмельницького, 8/16, зал 1). Трансляція.
  • 10:30 – акція "Лікар Гусь за Білорусь!" навпроти посольства Білорусі в Києві. Мета – звернути увагу на великі проблеми з наданням медичної допомоги в ізоляторах і в'язницях Білорусі, де сьогодні перебувають сотні політв'язнів.
  • 11:00 – Київський апеляційний суд розгляне апеляцію у справі Семена Семенченка (вул. Солом'янська, 2а).
  • 14:00 – урочисте відкриття фотодокументальної виставки "Незалежній Україні – 30" за участю міністра Кабінету міністрів Олега Немчинова (вул. Грушевського, 12/2, Будинок уряду, фойє 6-го під'їзду).
  • Репетиція параду військ до Дня Незалежності. Передбачені масштабні перекриття руху транспорту. Деталі.
  • 19:00 – відкриття фестивалю "Український бренд: Etnika" у дворі Національного музею історії України. Фестиваль збере найкращих майстрів народних художніх промислів з усієї країни. Деталі.
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Київ

  • 11:00 – офіційне відкриття виставки квітів "У Всесвіті Марії Примаченко", присвяченої 30-річчю незалежності України, у столичному парку "Співоче" (вул. Лаврська, 31).
  • 12:00 – відкриття виставки карикатури "Росія – карикатура, яка стала реальністю. Документ епохи" (галерея "TADZIO", Десятинний провулок, 7, оф. 2). Виставка триватиме з 20 по 30 серпня.
  • 16:00 – відкриття виставки "Церква Богородиці Десятинна: архітектурно-художній образ" до 1025-річчя освячення Десятинної церкви. Національний музей історії України презентує унікальні знахідки з території цього храму (вул. Володимирська, 2).
  • Відкриття українсько-американської виставки "За волю України!". У виставці беруть участь 20 музеїв, архівів і бібліотек з України та США (вул. Лаврська, 27).

Київська область

  • 10:00 – відкриття в Ірпені Національного студентського форуму: освіта, лідерство, відповідальність, присвяченого 30-й річниці Незалежності України. Захід проходитиме на базі Університету державної фіскальної служби України. Деталі.

Дніпро

  • 13:00 – спільний брифінг керівництва правоохоронних органів про перебіг розслідування кримінального провадження, розпочатого за фактом смерті мера Кривого Рогу Костянтина Павлова у приміщенні Дніпропетровської обласної прокуратури (пр. Д. Яворницького, 38).

За кордоном

  • У Брюсселі (Бельгія) відбудеться відеоконференція глав МЗС країн НАТО з координації дій щодо Афганістану.
  • Північна Македонія, Туреччина і Україна підключаються до системи COVID-сертифікатів Євросоюзу.
  • У Душанбе (Таджикистан) відбудеться Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 20-річчю від дня формування Шанхайської організації співпраці на тему: "20 років ШОС: від регіонального форуму до глобального визнання" (з використанням відеоконференцзв'язку).
  • В Узбекистані стартує висування кандидатів на вибори президента країни (кампанія триватиме до 9 вересня).

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