Україна підключиться до системи COVID-сертифікатів ЄС і репетиція параду в Києві – анонси СЬОГОДНІ

Загальноєвропейські COVID-паспорти усе ближчк, а у столиці знову репетиція параду / колаж "Сьогодні"
Ми зібрали всі найважливіші майбутні події 20 серпня в Україні та світі для читачів "Сьогодні".
Україна
- Засідання Ради національної безпеки і оборони України.
- День відкритих дверей у будівлі Верховної Ради з нагоди Дня державного прапора та Дня Незалежності України (20-24 серпня). Реєстрація для участі в екскурсії.
- 10:00 – урочисте відкриття стенду з прапором незалежності України на площі Конституції. По завершенню заходу – підхід голови Верховної Ради Дмитра Разумкова до преси.
- 10:00 – брифінг щодо впровадження COVID-сертифікатів у додатку "Дія" та взаємне визнання з ЄС. Під час брифінгу представники Мінцифри, МОЗ та ЄС розкажуть про проєкт, його технічну частину, як усе буде працювати і коли українці зможуть подорожувати з сертифікатами в "Дії".
- 10:00 – презентація Національного онлайн-проєкту з тестування та вивчення рівнів володіння українською мовою, приурочена до 30-річчя Незалежності України ("Укрінформ", вул. Б. Хмельницького, 8/16, зал 1). Трансляція.
- 10:30 – акція "Лікар Гусь за Білорусь!" навпроти посольства Білорусі в Києві. Мета – звернути увагу на великі проблеми з наданням медичної допомоги в ізоляторах і в'язницях Білорусі, де сьогодні перебувають сотні політв'язнів.
- 11:00 – Київський апеляційний суд розгляне апеляцію у справі Семена Семенченка (вул. Солом'янська, 2а).
- 14:00 – урочисте відкриття фотодокументальної виставки "Незалежній Україні – 30" за участю міністра Кабінету міністрів Олега Немчинова (вул. Грушевського, 12/2, Будинок уряду, фойє 6-го під'їзду).
- Репетиція параду військ до Дня Незалежності. Передбачені масштабні перекриття руху транспорту. Деталі.
- 19:00 – відкриття фестивалю "Український бренд: Etnika" у дворі Національного музею історії України. Фестиваль збере найкращих майстрів народних художніх промислів з усієї країни. Деталі.
Київ
- 11:00 – офіційне відкриття виставки квітів "У Всесвіті Марії Примаченко", присвяченої 30-річчю незалежності України, у столичному парку "Співоче" (вул. Лаврська, 31).
- 12:00 – відкриття виставки карикатури "Росія – карикатура, яка стала реальністю. Документ епохи" (галерея "TADZIO", Десятинний провулок, 7, оф. 2). Виставка триватиме з 20 по 30 серпня.
- 16:00 – відкриття виставки "Церква Богородиці Десятинна: архітектурно-художній образ" до 1025-річчя освячення Десятинної церкви. Національний музей історії України презентує унікальні знахідки з території цього храму (вул. Володимирська, 2).
- Відкриття українсько-американської виставки "За волю України!". У виставці беруть участь 20 музеїв, архівів і бібліотек з України та США (вул. Лаврська, 27).
Київська область
- 10:00 – відкриття в Ірпені Національного студентського форуму: освіта, лідерство, відповідальність, присвяченого 30-й річниці Незалежності України. Захід проходитиме на базі Університету державної фіскальної служби України. Деталі.
Дніпро
- 13:00 – спільний брифінг керівництва правоохоронних органів про перебіг розслідування кримінального провадження, розпочатого за фактом смерті мера Кривого Рогу Костянтина Павлова у приміщенні Дніпропетровської обласної прокуратури (пр. Д. Яворницького, 38).
За кордоном
- У Брюсселі (Бельгія) відбудеться відеоконференція глав МЗС країн НАТО з координації дій щодо Афганістану.
- Північна Македонія, Туреччина і Україна підключаються до системи COVID-сертифікатів Євросоюзу.
- У Душанбе (Таджикистан) відбудеться Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 20-річчю від дня формування Шанхайської організації співпраці на тему: "20 років ШОС: від регіонального форуму до глобального визнання" (з використанням відеоконференцзв'язку).
- В Узбекистані стартує висування кандидатів на вибори президента країни (кампанія триватиме до 9 вересня).