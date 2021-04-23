Україна отримала першу партію корейської вакцини від коронавірусу

Сьогодні, 23 квітня, Україна отримала понад 367 200 доз вакцини AstraZeneca-SKBio з Південної Кореї. Препарат передали в рамках ініціативи COVAX.
Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.
Хто отримає цю вакцину:
- пріоритетні групи;
- люди старші 65 років;
- ті, кому ввели вже першу дозу AstraZeneca і повинні отримати другу.
Усього до кінця року COVAX повинна надати вакцини для 8 млн українців.
"Друга партія вакцини через COVAX прибула в дуже символічний час – напередодні Всесвітнього тижня імунізації, який має на меті нагадати про важливість щеплення для захисту дітей та дорослих", – підкреслила голова ЮНІСЕФ в Україні Лотта Сільвандер.
Нагадаємо, раніше МОЗ зареєстрував другу вакцину AstraZeneca виробництва компанії SK-Bio з Південної Кореї. Вона повністю ідентична європейському і індійському препарату.
Також нещодавно МОЗ пояснив, чому збільшив до трьох місяців інтервал між дозами вакцини.
Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк