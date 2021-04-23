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Україна отримала першу партію корейської вакцини від коронавірусу

23 квітня, 09:11

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

До України прибув літак з першою партією корейської вакцини проти коронавірусу – це 367 200 доз вакцини AstraZeneca-SKBio

Сьогодні, 23 квітня, Україна отримала понад 367 200 доз вакцини AstraZeneca-SKBio з Південної Кореї. Препарат передали в рамках ініціативи COVAX.

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Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Хто отримає цю вакцину:

  • пріоритетні групи;
  • люди старші 65 років;
  • ті, кому ввели вже першу дозу AstraZeneca і повинні отримати другу.

Усього до кінця року COVAX повинна надати вакцини для 8 млн українців.

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"Друга партія вакцини через COVAX прибула в дуже символічний час – напередодні Всесвітнього тижня імунізації, який має на меті нагадати про важливість щеплення для захисту дітей та дорослих", – підкреслила голова ЮНІСЕФ в Україні Лотта Сільвандер.

Нагадаємо, раніше МОЗ зареєстрував другу вакцину AstraZeneca виробництва компанії SK-Bio з Південної Кореї. Вона повністю ідентична європейському і індійському препарату.

Також нещодавно МОЗ пояснив, чому збільшив до трьох місяців інтервал між дозами вакцини.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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вакцинація вакцина Украина Південна Корея коронавірус AstraZeneca
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