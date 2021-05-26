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Україна отримала нову партію вакцини Pfizer (фото, відео)

26 травня, 10:45

Віталій Семченко Віталій Семченко

Препарат вперше закупили за бюджетні кошти

В Україну прибула вакцина від коронавірусу компанії Pfizer-BioNTech. Препарат доправили літаком в аеропорт "Київ" імені І. Сікорського.

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Про це повідомляє кореспондент "Сьогодні".

Партію препарату в кількості 117 тис. вперше закупили за бюджетні гроші, а не отримали в межах міжнародної програми COVAX.

Вакцина передбачена для педагогів, але її можуть використовувати і людей з попередніх етапів вакцинації: медиків і представників силових структур.

Відзначається, що завтра Україна отримає ще 50 тис. доз Pfizer.

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/ Фото: Сьогодні

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Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

/ Фото: Сьогодні

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/ Фото: Сьогодні

Відео: Сьогодні

Як повідомлялося раніше, нардеп від "Європейської солідарності" Вікторія Сюмар заявила, що представники влади масово вакцинуютьсяPfizer/BioNTech, що має найвищий ступінь захисту, тоді як українці з груп ризику змушені сидіти вдома.

Також ми писали, що в Києві злочинне угруповання через інтернет продавало фейкову вакцину від коронавірусу компанії Pfizer. Ми звернулися до офіційних джерел і дізналися, чи варто боятися підроблених COVID-препаратів.

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