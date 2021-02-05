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Україна отримала підтвердження на постачання 12 млн доз вакцини

5 лютого, 17:24

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Постачання препаратів почнуться вже поточного місяця, що дозволить почати вакцинацію населення

Україна отримала підтвердження на постачання 12 мільйонів доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca та Novavax. Про це заявив на нараді у президента України міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає ОПУ.

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Він повідомив главі держави, що постачання почнуться вже поточного місяця, на що Зеленський сказав, що чим раніше отримаємо препарати, тим швидше подолаємо пандемію в Україні.

"Знаю, що Кабінет міністрів ретельно працює над розробкою сайту, який допоможе легко і зручно реєструватися українцям на вакцинацію. Як і кожен українець, чекаю на початок процесу вакцинації. 12 мільйонів доз – це хороший сигнал від наших партнерів, і цього буде достатньо, аби забезпечити вакцинування впродовж перших місяців після початку постачань", – зазначив президент.

Степанов додав, що досягнута домовленість про постачання вакцин, розроблених за участю компаній AstraZeneca (Велика Британія і Оксфордський університет) та Novavax (США), які виробляються за ліцензійними угодами на потужностях Serum Institute (Індія).

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Отримане підтвердження буде реалізовуватися через контракт між Serum Institute і Crown Agents.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", початок вакцинації очікується приблизно з 15 лютого. Головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко розповідав, що приблизно 5 млн щеплень будуть робити щомісяця. Водночас Степанов розповідав, скільки людей вакцинують першими, і кого саме.

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Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

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вакцина Володимир Зеленський Максим Степанов AstraZeneca

Джерело: Сьогодні

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