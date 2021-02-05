Україна отримала підтвердження на постачання 12 млн доз вакцини

Україна отримала підтвердження на постачання 12 мільйонів доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca та Novavax. Про це заявив на нараді у президента України міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає ОПУ.

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Він повідомив главі держави, що постачання почнуться вже поточного місяця, на що Зеленський сказав, що чим раніше отримаємо препарати, тим швидше подолаємо пандемію в Україні.

"Знаю, що Кабінет міністрів ретельно працює над розробкою сайту, який допоможе легко і зручно реєструватися українцям на вакцинацію. Як і кожен українець, чекаю на початок процесу вакцинації. 12 мільйонів доз – це хороший сигнал від наших партнерів, і цього буде достатньо, аби забезпечити вакцинування впродовж перших місяців після початку постачань", – зазначив президент.

Степанов додав, що досягнута домовленість про постачання вакцин, розроблених за участю компаній AstraZeneca (Велика Британія і Оксфордський університет) та Novavax (США), які виробляються за ліцензійними угодами на потужностях Serum Institute (Індія).

Отримане підтвердження буде реалізовуватися через контракт між Serum Institute і Crown Agents.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", початок вакцинації очікується приблизно з 15 лютого. Головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко розповідав, що приблизно 5 млн щеплень будуть робити щомісяця. Водночас Степанов розповідав, скільки людей вакцинують першими, і кого саме.

Відео: Сьогодні

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