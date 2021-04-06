Україна отримає 10 мільйонів доз вакцини Pfizer

Україна уклала договір з американською фармацевтичною корпорацією Pfizer на поставку 10 мільйонів доз вакцини проти COVID-19, про що в лютому домовлялися президент України Володимир Зеленський і головний виконавчий директор Pfizer Альберт Бурла.

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Безпосередньо переговорним процесом щодо поставок препарату до України за дорученням голови держави займався керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

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Вакцину буде поставлено до країни протягом 2021 року, а перша партія очікується вже найближчими місяцями.

Володимир Зеленський зазначив, що громадяни України мають бути забезпечені сертифікованою якісною вакциною якомога швидше – це один пріоритет влади.

"Висловлюємо подяку доктору Альберту Бурлі і його колегам за підтримку українського народу в цей важкий час", – сказав керівник Офісу президента.

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Він додав, що співпраця з американськими фармацевтичними компаніями продовжуватиметься і розширюватиметься.

Нагадаємо, 8 лютого 2021 року президент України Володимир Зеленський провів переговори з виконавчим директором фармацевтичної компанії Pfizer Альбертом Бурлою, під час яких останній пообіцяв зробити все можливе, аби Україна отримала перші партії вакцини за контрактом якомога швидше.

А раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів про підтвердження поставки до України додаткових близько мільйона доз вакцини від Pfizer/BioNTech.

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