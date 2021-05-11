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Україна отримає понад 40 млн доз вакцин: скільки хочуть вакцинувати людей

11 травня, 09:15

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Степанов розповів, що вдалося вдвічі збільшити постачання американської вакцини Pfizer

Фото: REUTERS/Andrew Couldridge

Фото: REUTERS/Andrew Couldridge

Поки в Україні падають темпи вакцинації, МОЗ домовився про постачання 20 мільйонів доз вакцини Pfizer. А всього цього року Україна повинна отримати 42 мільйони доз препарату від коронавірусу різних виробників. Про це сказав на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

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За його словами, МОЗ вдалося вдвічі збільшити поставки вакцини Pfizer вже цього року.

"Замість 10 млн доз ми отримаємо 20 млн доз вакцини Pfizer вже в цьому році", – сказав Степанов.

Міністр підкреслив, що всього вже законтрактовано 42 млн доз вакцини різних виробників, які Україна повинна отримати 2021 року.

Він пояснив, що туди входять 8 млн доз в межах ініціативи COVAX (механізм розподілу вакцин між країнами) і 32 млн за прямими контрактами з виробниками. Українців вакцинуватимуть препаратами Pfizer, Novavax, AstraZeneca і CoronaVac.

"42 млн доз – це та кількість вакцин, якої досить, щоб більшість дорослого населення вакцинувати вже в цьому році. Але ми хочемо довести цю кількість до 48 млн доз – це для проведення вакцинації 70% дорослого населення України", – сказав Степанов.

Як повідомляли новини "Сьогодні", 9 травня до Києва прибули півмільйона доз вакцини CoronaVac.

Відео: Сьогодні
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