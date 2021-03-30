Україна отримає ще 1,7 млн доз вакцини від COVID-19: Степанов розкрив подробиці

До кінця року планується вакцинувати близько 60% населення

До кінця травня Україна може отримати від COVAX 1,7 млн доз вакцин від коронавірусу, загалом очікується 8 мільйонів доз.

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Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі "Хард з Влащенко" на каналі "Україна 24".

"Ми отримаємо від COVAX 8 мільйонів доз вакцини, але питання в термінах. Перший транш вакцин 360 тисяч доз вакцин AstraZeneca і 117 тисяч доз Pfizer ми повинні отримати до 15 квітня. Загалом до кінця травня повинні отримати 1,7 млн доз вакцин", – сказав Степанов.

Крім того, міністр заявив, що до кінця року планується вакцинувати близько 60% населення.

До речі, вакцинація від коронавірусу в Україні проходитиме відповідно до етапів, тому щеплення від COVID-19 зможуть отримати і ті, хто не записався на вакцинацію.

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МОЗ пропонує записатися в лист очікування на вакцинацію одним з трьох способів – по телефону, через сайт або додаток "Дія". Як записатися в чергу на вакцинацію і коли її чекати, раніше розбирався "Сьогодні".

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