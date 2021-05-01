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Україна отримає ще 10 млн доз вакцини Pfizer – Степанов

1 травня, 14:24

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

До кінця року наша країна отримає 20 мільйонів доз вакцини Pfizer/BioNTech – стали відомі графіки поставок препарату

Україна уклала контракт з фармацевтичною компанією Pfizer про постачання до кінця року ще 10 млн доз вакцини від коронавірусу – таким чином, сукупна кількість препарату перевищить 20 млн доз.

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Про це 1 травня повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

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"Після довготривалих і важких переговорів із компанією Pfizer ми досягли домовленості на постачання додаткових 10 млн доз. Сьогодні вночі підписали відповідний контракт. Тобто загалом ми отримаємо 20 млн (якщо бути точним, то 20 001 150) доз вакцини Pfizer протягом цього календарного року", – заявив міністр в доповіді президенту Володимиру Зеленському.

Степанов зазначив, що укладенню угоди сприяла лютнева телефонна розмова Зеленського з головою правління Pfizer Альбертом Бурлою. Президент вважає це дійсно чудовим результатом.

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"Тепер завдання держави – забезпечити вакцинацію максимальної кількості громадян. Також потрібно активніше пояснювати людям важливість щеплення проти ковіду, адже це єдина можливість подолати пандемію, повернутися до нормального життя й назавжди забути про карантини", – сказав Зеленський.

Згідно з укладеною угодою, поставки вакцини будуть здійснюватимуться такими партіями:

  • 500 тис. доз – в травні-червні;
  • 4,5 млн доз – в липні-вересні;
  • 15 млн доз – в жовтні-грудні.

Нагадаємо, що ще 473 тис. доз Pfizer Україна очікує отримати через міжнародний механізм розподілу вакцин COVAX.

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