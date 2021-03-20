Україна отримає американські катери: наші моряки вже проходять навчання у США (фото і відео)

Українські моряки проходять навчання на військовій базі в Балтиморі.

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Журналісти "Сьогодні" побували на місці тренувань і побачили, як усе відбувається.

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Курс навчання під керівництвом американських інструкторів триває 10 тижнів.

/ Фото: Сьогодні

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Основне завдання моряків тут – навчитися керувати катерами типу "Island". Саме їх США передадуть Україні в рамках допомоги в сфері безпеки і оборони.

Відео: Сьогодні

Цього року очікується передача трьох катерів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЗСУ проведуть навчання біля кордонів Криму.

Крім того, українські військові катери із залученням морської авіації провели в Чорному морі спільні навчання типу PASSEX з американським есмінцем. Маневри пройшли за стандартами НАТО.

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