Україна отримає американські катери: наші моряки вже проходять навчання у США (фото і відео)

Українські моряки проходять навчання на військовій базі в Балтиморі.
Журналісти "Сьогодні" побували на місці тренувань і побачили, як усе відбувається.
Курс навчання під керівництвом американських інструкторів триває 10 тижнів.
Основне завдання моряків тут – навчитися керувати катерами типу "Island". Саме їх США передадуть Україні в рамках допомоги в сфері безпеки і оборони.
Цього року очікується передача трьох катерів.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЗСУ проведуть навчання біля кордонів Криму.
Крім того, українські військові катери із залученням морської авіації провели в Чорному морі спільні навчання типу PASSEX з американським есмінцем. Маневри пройшли за стандартами НАТО.
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