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Україна отримає американські катери: наші моряки вже проходять навчання у США (фото і відео)

20 березня, 13:38

Тетяна Очеретяна , Юрій Гула

Моряки вчаться керувати катерами типу "Island"

Українські моряки проходять навчання на військовій базі в Балтиморі.

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Журналісти "Сьогодні" побували на місці тренувань і побачили, як усе відбувається.

Відео: Сьогодні

Курс навчання під керівництвом американських інструкторів триває 10 тижнів.

/ Фото: Сьогодні

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Основне завдання моряків тут – навчитися керувати катерами типу "Island". Саме їх США передадуть Україні в рамках допомоги в сфері безпеки і оборони.

Відео: Сьогодні

Цього року очікується передача трьох катерів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЗСУ проведуть навчання біля кордонів Криму.

Крім того, українські військові катери із залученням морської авіації провели в Чорному морі спільні навчання типу PASSEX з американським есмінцем. Маневри пройшли за стандартами НАТО.

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США моряки катер навчання балтімор

Джерело: Сьогодні

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