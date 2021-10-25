Україна отримає обладнання для зберігання COVID-вакцин. Його ціна шокує

В цьому обладнанні вакцини від COVID-19 можуть зберігатися при температурах від +2 до + 8 ° C

Устаткування використовуватимуть мобільні бригади / Колаж "Сьогодні"

Міністерство охорони здоров'я України оновлює холодовий обладнання для транспортування і тимчасового зберігання вакцин від COVID19. Воно коштує 2,8 мільйона доларів.

Про це повідомляє МОЗ.

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Подробиці

Устаткування використовуватимуть мобільні бригади.

30 вересня медустанови вже отримали першу партію холодового обладнання, включаючи 2 700 термосумок. У них вакцини від COVID-19 можуть зберігатися при температурах від +2 до + 8 °C.

Всього планується доставити:

5 643 термоконтейнерів;

8 100 термосумок;

197 730 холодоелементами;

27 486 пристроїв температурного моніторингу.

Хто отримає обладнання

Обладнання отримають 3 100 пунктів щеплень, 1 034 з яких працюють на базі закладів первинної медичної допомоги, 800 мобільних бригад.

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Надалі це обладнання можна буде використовувати для транспортування і зберігання вакцин, передбачених національним календарем профілактичних щеплень.

Додаткова вакцина для України

Україна отримала від Німеччини 1,5 млн доз вакцини проти коронавирусавід компанії AstraZeneca.

Німеччина безоплатно надала країнам 7,6 млн доз вакцини AstraZeneca.

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