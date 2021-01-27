Україна отримає широкий доступ до вакцини від COVID-19 лише 2023 року – The Economist

Україна може розраховувати на поставки вакцин за програмою COVAX

Більш як 85 найбідніших країн світу не отримають широкого доступу до вакцини від COVID-19 до 2023 року. Більшість цих країн знаходяться в Африці. Але в числі держав, які потрапили до "чорного" списку, значаться і європейські Україна та Молдова.

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Про це повідомив британський журнал The Economist.

Аналітики видання зазначають, що першими масову вакцинацію населення почнуть держави Євросоюзу, США, ОАЕ, Сінгапур і Гонконг. Масова вакцинація в цих країнах, згідно з прогнозами, завершиться до кінця 2021 року.

Країни із середнім рівнем доходу і більшість країн з низьким рівнем доходу, такі як Україна, можуть розраховувати на поставки вакцин за програмою Фонду глобального доступу країн до вакцин проти COVID-19 (COVAX). Відповідно до цієї міжнародної ініціативи, бідні країни повинні отримати 6 млрд доз вакцини від коронавірусу.

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Перші 2 млрд доз за цією програмою буде передано країнам вже 2021 року, в основному працівникам охорони здоров'я. При цьому наголошується, що дози від COVAX охоплять лише до 20% населення кожної країни.

У більшості бідних країн масова вакцинація розпочнеться не раніше 2023 року.

Дослідники прогнозують, що країни, які стоять на початку черги на вакцини від коронавірусу, включаючи Великобританію, США і більшість країн ЄС, проведуть вакцинацію своїх пріоритетних груп населення до кінця березня, а до кінця календарного року процес масової вакцинації в цих країнах буде повністю завершено.

Нагадаємо, COVAX почне перші поставки вакцин у лютому-2021. Як заявив голова Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус, перший мільярд доз буде поставлено протягом 2021 року, решта поставок – протягом 2022.

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Також повідомлялося, що Україна за програмою COVAX зможе безкоштовно отримати 8 млн доз вакцини від коронавірусу.

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