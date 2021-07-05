Троє поранених, один загинув. Україна зазнала великих втрат на Донбасі

Окупанти знову обстріляли українських захисників – на одній з позицій загинув боєць, а троє його товаришів по службі були поранені

ВСУ зазнали втрат на Донбасі. Фото: колаж "Сьогодні"

Внаслідок порушення перемир'я бойовиками на Донбасі один військовослужбовець Збройних сил України загинув і ще троє були поранені.

Про це повідомили в пресцентрі операції Об'єднаних сил.

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Атака сталася 5 липня в смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", але де саме ці атаковані позиції – не вказують.

Всіх поранених госпіталізували, про їхній стан відомостей поки що не надходило.

На місце обстрілу прибули представники військової частини і робоча група Військової служби правопорядку ЗСУ.

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"Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін", – додали в ООС.

Нагадаємо, напередодні українські бійці теж зазнали втрат на Донбасі – через обстріли позицій захисників поблизу п'яти населених пунктів 4 липня загинув начальник медичного пункту механізованого батальйону 93-ї бригади "Холодний Яр" капітан Юрій Письменний, ще один військовий був поранений.

Також ми повідомляли, що 1 липня бойовики 26 разів обстрілювали позиції ООС на Донбасі, одного військовослужбовця було поранено.

Про те, як бої на Донбасі вже увійшли в підручники з історії, дивіться у відеосюжеті:

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією