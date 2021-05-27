Україна потрапила в список найбільших "виробників" фейків, на першому місці – Росія

Україна також потрапила в список країн, які найбільше постраждали від зовнішніх фейковий повідомлень

Росія є головним виробником фейкових новин усередині країни і за кордоном за версією соціальної мережі Facebook.

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Про це йдеться в дослідженні компанії.

Facebook аналізувала "скоординовану не автентичну поведінку" протягом чотирьох років.

У ТОП-5 країн, які "створюють фейкові новини", увійшли також:

Іран;

М'янма;

США;

Україна.

Україна також ще виявилася і в списку країн, які найбільше постраждали від зовнішніх фейковий повідомлень, посівши друге місце після США. А в рейтингу "шкода від домашніх" фейків Україна опинилася на третьому місці.

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Як ми писали, в Латвії спонсоровані Кремлем проросійські організації, зокрема так зване Об'єднання українських товариств Латвії, розгорнули кампанію з дискредитації посла і посольства України, поширюючи про них фейки.