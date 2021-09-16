Україна витратила на боротьбу з COVID-19 десятки мільярдів

Всього на 2021 рік передбачено понад 36 млрд гривень

Витрати на боротьбу з COVID-19 з початку року перевищили 30 млрд грн. Колаж: "Сьогодні"

В Україні за 8 місяців на боротьбу з коронавірусів було витрачено понад 30 млрд грн. Всього на 2021 рік передбачено понад 36 млрд грн.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

"Мінфін здійснює системне та комплексне фінансування заходів для посилення спроможності сфери охорони здоров’я, зокрема у боротьбі з коронавірусом. Проектом бюджету на 2022 рік передбачається збільшення видатків на надання медичних послуг за програмою медичних гарантій на понад 30 млрд грн порівняно з 2021 роком. Однак також сподіваємось на свідомість громадян щодо важливості власних зусиль для мінімізації ризиків, пов’язаних із наслідками цього захворювання. Наразі Україна має достатньо вакцин для щеплення для тих громадян, які поки не вакцинувалися", – прокоментував заступник Міністра фінансів Роман Єрмоличев.

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За даними відомства, кошти були витрачені на такі цілі:

на оплату послуг з екстреної та стаціонарної медичної допомоги і послуг з вакцинації населення від COVID-19 – 11,8 млрд грн;

на закупівлю вакцин від COVID-19 – 9,8 млрд грн;

придбання товарів і послуг для запобігання поширенню COVID-19 (крім вакцин) – 2,5 млрд грн, в тому числі 1,7 млрд грн коштів місцевих бюджетів;

виплати закладам Національної академії медичних наук України за послуги з госпіталізації пацієнтів з COVID-19 – 14 млн грн з передбачених 55 млн грн;

на забезпечення лікарень киснем – 0,5 млрд грн з спрямованих 0,75 млрд грн;

на соціальну підтримку населення в умовах карантину – 2,9 млрд грн; на виплату лікарняних – 0,8 млрд гривень. Усього на ці цілі Міністерству соціальної політики було спрямовано 3,8 млрд грн;

на виплату допомоги по безробіттю – 1,1 млрд грн;

на здійснення заходів по боротьбі з COVID-19 в навчальних закладах – 18,3 млн грн з передбачених 1 млрд грн;

на доплати до заробітної плати військовослужбовцям Національної гвардії та Державної прикордонної служби, органів і підрозділів цивільного захисту, поліцейським, медичним та іншим працівникам відомчих закладів охорони здоров’я – 0,8 млрд гривень (98% спрямованих коштів).

У цілому на боротьбу з COVID-19 у 2021 році передбачено понад 36 млрд грн.

Держбюджет-2022 проти COVID-19

У 2022 році на боротьбу з пандемією коронавируса в Україні хочуть виділити 6 млрд грн.

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Як заявив міністр фінансів Сергій Марченко на засіданні Кабміну, витрати на медицину у 2022 році зростуть до 197,2 млрд грн – це на 31 млрд більше ніж у 2021 році.

Водночас прем'єр-міністр України Денис Шмигаль уточнив, що в порівнянні з 2019 роком бюджет на медицину збільшився вдвічі.

"Таке збільшення витрат дозволяє в 2022 році встановити мінімальну зарплату лікаря на рівні 20 000 грн", – повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Крім того, мінімальна зарплата лікарів в Україні зросте до 20 000 грн, а у середнього медичного персоналу – до 13 500 грн.

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Нагадаємо, що Кабмін продовжив дію українських COVID-сертифікатів. Привели до міжнародних стандартів.

Також нагадаємо, що вакциновані від Covid-19 отримають привілеї.