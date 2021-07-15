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Україна наближається до нового рекорду з вакцинації. Скільки щеплень зробили

15 липня 2021 9:12

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Вчора щеплення отримали майже 110 тисяч українців – як проходить вакцинація у країні

/ Фото: Pixabay

В Україні за останню добу, 15 липня, зробили 108 759 щеплень проти коронавірусу. Це на сім тисяч більше, ніж добою раніше.

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Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Вчора одну дозу отримали 61 580 людей, повністю імунізовані – 47 179 людей. Протягом доби працювали 674 мобільні бригади, 1538 пунктів щеплення і 45 центрів вакцинації.

Читайте також: План вакцинації зривається? Чи встигнуть вакцинувати половину українців до Дня Незалежності

З початку прищеплювальної кампанії вакцинували 2 476 634 українця, з них повністю імунізовані 1 305 882 особи. Усього зробили 3782514 щеплень.

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Станом на 14 липня у лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 804 621 людина.

Нагадаємо, у центрах масової вакцинації будуть робити щеплення препаратом від Pfizer.

Крім того, у схваленій в Україні вакцини знайшли смертельний побічний ефект.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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