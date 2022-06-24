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СЬОГОДНІ Новини України

Україна наближається до Західного блоку. Що пишуть іноземні ЗМІ

Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор Влада Сьогодні
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24 червня, 11:45
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Сайт "Сьогодні" пропонує огляд світових масмедіа
Україна наближається до Заходу. Фото: колаж "Сьогодні"
Україна наближається до Заходу. Фото: колаж "Сьогодні"

Провідні світові ЗМІ продовжують висвітлювати події України. Видання обговорюють зростання цін на енергоносії та продукти харчування на Заході, надання Україні статусу кандидата у члени ЄС та роль авіації у війні з Росією.

Сайт "Сьогодні" пропонує огляд західних масмедіа.

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Зростання цін на енергоносії та продукти харчування дратують Захід

Американська газета The Wall Street Journal пише, що зростання цін на енергоносії та продукти харчування дратують Байдена та інших лідерів, які намагаються підтримати Україну проти Росії.

Україна наближається до Західного блоку

Інформагентство Bloomberg повідомляє, що США планують надати Україні додаткові 450 мільйонів доларів допомоги та сучасне озброєння, що включає ракетні системи. Лідери Європейського союзу надали країні статусу кандидата, який наближає зруйновану війною країну до її довгоочікуваної мети – приєднання до Західного блоку.

Надання Україні статусу кандидата у члени ЄС – історичний крок Європи та сигнал Москві

Видання The Washington Post пише, що надання Україні статусу кандидата у члени ЄС є історичним кроком для Європи та дає сигнал Москві. Україна має виконати певні умови як кандидат для просування вперед.

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Великобританія готова допомогти у розмінуванні південного узбережжя України

Міжнародна агенція новин Reuters інформує, що Великобританія готова допомогти в розмінуванні південного узбережжя України і розглядає можливість страхування кораблів для переміщення мільйонів тонн зерна, що застрягло в країні.

Роль авіації у війні Росії та України

Британський журнал The Economist аналізує роль авіації у війні Росії проти України. Як зазначається у статті, через перенасичену системи ППО, військові пілоти обох армій діють дуже обережно, намагаючись не залітати в зону дії ворожого ППО, що істотно відбивається на ефективності їхнього вогню.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що у Харківській області Збройні сили України приземлили вертоліт російських окупантів. Він упав на тимчасово окуповану територію.

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Також ми писали, що Збройні сили України знайшли уламки збитого російського військового вертольота. Вертоліт Мі-28Н був збитий протиповітряною обороною України кілька днів тому. Його виявили бійці Морської піхоти ЗСУ.

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