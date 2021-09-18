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Україна приєднається до місії Spacebit і відправить на Місяць свій прапор

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу Київ
18 вересня, 10:51
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Державний символ надрукують на 3D-принтері з додаванням титану
Політ є першою місією на супутник Землі за участю України
Політ є першою місією на супутник Землі за участю України / Фото: Колаж: Сьогодні

Україна має намір в 2022 році доставити на Місяць державний прапор України.

Про це повідомила пресслужба "Укроборонпрому".

"ВАТ "Меридіан" ім. С.П. Корольова, яке входить до складу Укроборонпрому, долучилося до вітчизняної частини космічної місії на Місяць, яку реалізує британська компанія Spacebit у партнерстві з підприємствами з різних країн світу. Старт заплановано на весну 2022 року. Цей політ є першою місією на супутник Землі за участю України", – розповіли представники" Укроборонпрому ".

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На Місяць крім обладнання для вивчення грунту, збору даних про теплових і магнітних властивостях супутника Землі, відправлять прапор України, який надрукують на 3D-принтері з додаванням титану.

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"Для нас велика честь бути тією командою, завдяки якій прапор України вперше в історії опиниться на поверхні Місяця та яка здійснить першу українську місію на супутник Землі", – заявив засновник і виконавчий директор Spacebit Павло Танасюк.

Відзначимо, що ця місія є частиною програми NASA CLPS (Commercial Lunar Payload Services) – комерційної програми обслуговування вантажів на місяці.

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