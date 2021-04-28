Україна розгорнула під Кримом тактичні ракети "Точка-У" (відео)

Українська розвідка постійно і пильно стежить за обстановкою у районі Криму і на морі – ЗСУ тримають напоготові потужну зброю

Українська армія знову провела навчання поблизу окупованого Криму. Наразі в Херсонській області тренувалися екіпажі тактичних ракетних комплексів "Точка-У".

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Про це повідомляє Командування об'єднаних сил ЗСУ.

За легендою навчань, наші військові атакували місця завантаження на кораблі і вертольоти десанту умовного противника.

"Батареї за сигналом швидко здійснили марш, зайняли вогневі позиції та розгорнулися, після чого оператори відпрацювали точне наведення на цілі", – зазначив командуювач об'єднанними силами генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Відео: facebook.com/JointForcesCommandAFU

Після здійснення пусків ракетники відпрацювали швидку зміну вогневих позицій, а потім під прикриттям димової завіси приховано вирушили в райони зосередження.

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Генерал розповів, що ці підрозділи несуть бойову службу на південному напрямку вздовж кордону з тимчасово окупованим Кримом.

"Наша розвідка постійно та пильно стежить за обстановкою, а підрозділи постійно покращують навченість особового складу", – додав він.

Як повідомляли новини "Сьогодні", 27 квітня президент Володимир Зеленський побував на позиціях ЗСУ поблизу Криму. Він оглянув окопи і бліндажі, поспілкувався з військовими.

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