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Україна ризикує стати частиною експерименту зі змішування вакцин – інфекціоніст

10 квітня, 09:49

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Як буде розподілятися вакцина Pfizer поки невідомо

Україна домовилася з компанією Pfizer про постачання 10 мільйонів доз вакцини. У МОЗ стверджують, що перші партії можуть надійти в країну вже в травні-червні 2021 року.

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Інфекціоніст, ексглава Центру громадського здоров'я Володимир Курпіта розповів в інтерв'ю радіо НВ, що відомо вже зараз.

За його словами, поява в Україні вакцини Pfizer може призвести до поділу на кращі та гірші вакцини, а також дефіциту одних і надлишку інших.

"Оскільки кожна з вакцин, крім Johnson & Johnson, має бути введена в організм двічі, коли люди почнуть звертатися за другою дозою, потрібно мати чітку логістику, щоб в тому закладі, куди ви звертаєтеся, була саме та вакцина, якою вас вакцинували вперше. Якщо це не буде зроблено, тоді в Україні буде великий науковий експеримент щодо змішування доз. До чого це може призвести – ми просто не знаємо. Можливо, нічого поганого й не буде, але відповіді на це питання немає", – говорить Володимир Курпіта.

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Він зазначив, що чекати вакцину Pfizer не варто і якщо є можливість вакцинуватися зараз, то не потрібно відмовлятися від такої можливості і зробити щеплення. Особливо це стосується людей похилого віку, які перебувають в зоні ризику.

Як буде розподілятися вакцина поки невідомо. Однак, за інформацією інфекціоніста – вибір якою вакциною робити щеплення не нададуть нікому.

"В Україні пропонується використовувати модель США, коли один район або штат отримує одну вакцину, а інший – іншу. Адже всі вакцини поки рівні – вони всі захищають від тяжкого перебігу хвороби. Оскільки у нас усі регіони вже отримали вакцину CoviShield, це ускладнить логістику. Тому я пропоную дочекатися національного плану, який би дав відповіді на це питання", – говорить Курпіта.

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Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я хоче вакцинувати 80% українців до кінця року.

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Раніше Степанов повідомив, що до кінця травня Україна може отримати від COVAX 1,7 млн доз вакцин від коронавірусу, загалом очікується 8 млн доз.

Ми також писали, що в COVAX припускають, що індійський Serum Institute, який виробляє вакцину CoviShield за ліцензією AstraZeneca, повністю відновить її експорт у травні.

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вакцина Украина коронавірус інфекціоніст Pfizer

Джерело: Сьогодні

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