Україна скоро отримає власний військовий корабель – Зеленський

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Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна наприкінці 2023 року отримає власний військовий корабель, будівництво якого вже почали в Туреччині, а завершать в Україні до кінця 2023 року.
"Наші турецькі друзі активно підтримують і розвиток корабельного складу ВМС України. Перший корпус нашого сучасного корвета вже закладений в Туреччині і буде добудований в Україні до кінця 2023-го", – сказав Зеленський у ході свого візиту в Одеську область.
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Раніше ми повідомляли, що Зеленський в Одесі привітав моряків з Днем Військово-Морських Сил. Перед початком урочистих заходів на Морвокзалі глава держави і військові моряки вшанували хвилиною мовчання пам'ять загиблих колег.
Також нагадаємо, українські кораблі влаштували маневри з есмінцем США.
Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: