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Україна скоро отримає турецькі безпілотники Bayraktar – Зеленський

4 липня 2021 11:52

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Як пояснив президент, українські екіпажі для них вже завершують усю необхідну підготовку. Її вони проходили у Туреччині

Турецький БПЛА Bayraktar TB2. Фото: aa.com.tr

Турецький БПЛА Bayraktar TB2. Фото: aa.com.tr

Збройним силам України передадуть на озброєння сучасні турецькі безпілотники Bayraktar. Їх вже найближчим часом отримає морська авіація країни.

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Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу в Одесі.

Глава держави зазначив, що українські військові, які будуть керувати цими безпілотниками, вже завершують підготовку в Туреччині.

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"Успішним є рух щодо посилення нашої морської авіації. Ми очікуємо вже незабаром отримати сучасні та ефективні безплотні літальні апарати Bayraktar. Українські екіпажі для них вже завершують підготовку в Туреччині", – сказав Зеленський.

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Раніше ми повідомляли, що українську армію хочуть озброїти американськими безпілотниками і вітчизняними роботами-розвідниками.

Також нагадаємо, в Україні представили новий ударний безпілотник "Сокіл".

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:

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