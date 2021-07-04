Україна скоро отримає турецькі безпілотники Bayraktar – Зеленський

Як пояснив президент, українські екіпажі для них вже завершують усю необхідну підготовку. Її вони проходили у Туреччині

Турецький БПЛА Bayraktar TB2. Фото: aa.com.tr

Збройним силам України передадуть на озброєння сучасні турецькі безпілотники Bayraktar. Їх вже найближчим часом отримає морська авіація країни.

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Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу в Одесі.

Глава держави зазначив, що українські військові, які будуть керувати цими безпілотниками, вже завершують підготовку в Туреччині.

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"Успішним є рух щодо посилення нашої морської авіації. Ми очікуємо вже незабаром отримати сучасні та ефективні безплотні літальні апарати Bayraktar. Українські екіпажі для них вже завершують підготовку в Туреччині", – сказав Зеленський.

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Раніше ми повідомляли, що українську армію хочуть озброїти американськими безпілотниками і вітчизняними роботами-розвідниками.

Також нагадаємо, в Україні представили новий ударний безпілотник "Сокіл".

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: