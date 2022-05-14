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СЬОГОДНІ Новини України

Україна знову у полоні злив. Прогноз погоди в Україні на 14 травня

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14 травня, 06:00
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У Києві мінлива хмарність
Синоптики обіцяють мінливу хмарність. Колаж "Сьогодні"
Синоптики обіцяють мінливу хмарність. Колаж "Сьогодні"

Погода в Україні у понеділок, 14 травня, буде теплою, але дощовою та похмурою. Найтепліше буде на Сході України, але навіть там синоптики прогнозують зливи та грози.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в регіонах

Максимально повітря прогріється до +27 градусів. Водночас, найхолодніше буде на Заході. Там стовпчики термометрів покажуть лише +16...+18 градусів.

У Києві 14 червня хмарно з проясненнями. Вдень обіцяють короткочасний дощ та грозу. Швидкість північно-західного вітру становитиме 7-12 м/с. Температура становитиме близько 20 градусів тепла.

Якою буде погода?

Сьогодні опади не прогнозуються у Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській областях та у Криму. На решті території — дощі з грозами. Вітер – північний, 7-12 м/с. Попри опади в Україні прогнозують теплу погоду.

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На заході стовпчики термометрів коливатимуться від 15 до 21 градуса тепла. На сході прогнозують +18...+22 градуси.

У північних регіонах – 14-20 градусів тепла. На півдні очікується 19-23 градуси вище за нуль. У Києві буде хмарно, 16-18 градусів тепла, а у Сімферополі без опадів – +19…+21 градус.

Погода та її вплив на людину

Зміни погоди не однаково позначаються на самопочутті різних людей. У здорової людини при зміні погоди відбувається своєчасне настроювання фізіологічних процесів в організмі до умов навколишнього середовища, що змінюються. В результаті посилюється захисна реакція, і здорові люди практично не зазнають негативного впливу погоди.

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