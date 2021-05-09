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Україна знову друга в Європі за добовою смертністю від COVID-19

9 травня, 12:51

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

8 травня в країні зафіксували 193 смерті від коронавірусу і 5372 нових випадки захворювання

Фото Reuters/Gleb Garanich

Фото Reuters/Gleb Garanich / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Станом на 9 травня Україна зайняла 11-те місце у світі і четверте в Європі за кількістю нових випадків COVID-19. Також вона виявилася на другому місці за рівнем смертності в Європі.

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Про це повідомляє Worldometers.

За останню добу зафіксували понад 781 тисячу нових випадків захворювання коронавірусом у світі. Лише в Індії – понад 409 тисяч нових заражень, в Бразилії – понад 63 тисячі, в США – більше 35 тисяч. В Україні захворіли 5372 людини.

8 травня в світі померли 13 тисяч хворих на COVID-19. В Україні зафіксували 193 летальних випадки. На першому місці Росія – там померли 334 людини.

Відзначимо, що Україна вже піднімалася на друге місце в рейтингу 30 квітня, тоді померли від коронавірусу 387 осіб.

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Рейтинг європейських країн

Рейтинг європейських країн

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За весь час епідемії коронавірусу, в Україні вже 2 млн 119,5 тис. тих, що заразилися, 1,76 млн видужали і 46 393 летальних випадків.

Раніше ми повідомляли, що Україна може опинитися на першому місці за смертністю від COVID-19 в Європі. Країні ще далеко до рівня, з якого почалася друга хвиля, і є ризик, що повторний сплеск може статися в кінці травня. Втім, міністр охорони здоров'я Максим Степанов вже констатував, що Україна вийшла з третьої хвилі пандемії.

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