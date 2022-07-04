Україна стала найкращою на ще одному престижному конкурсі

У Британії пройшов конкурс садів

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Щороку королівське об'єднання садівників проводить у парку Хептон Корт (колишня заміська резиденція англійських королів, розташована на березі Темзи у лондонському передмісті Річмонд-на-Темзі) конкурс садів з усього світу. Цього року найкращим став Український сад, який зробили дизайнерка Вікторія Манойло та Керрі Престон.

Сад називається "Те, що не горить". У ньому знаходиться обгорілий кістяк українського будинку, а крізь нього виступає український рушник. В оформленні саду використовувалися смородина, вишні та трави, які ми завжди бачимо у садах.

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Цей парк, шоу, сам фестиваль та конкурсні сади збирають туристів з усього світу. У 2016 році його переглянули півтора мільйона людей, а у 2018 – майже два. Після конкурсу визначається мода на садівництво та напрямок, який хочуть повторити всі садівники та дизайнери світу.



Фото: facebook.com/carrie.preston



Фото: facebook.com/carrie.preston

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Нагадаємо, 14 травня у Турині проходив фінал конкурсу "Євробачення 2022". Перемогла Україна , від якої виступав гурт Kalush Orchestra з піснею "Стефанія".