Україна зіткнеться з біологічними загрозами – Ляшко попередив про нову небезпеку

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко попередив про можливу появу нових загроз для здоров'я українців.

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Відповідну заяву він зробив на форумі "Україна 30".

Йдеться про хронічні неінфекційні хвороби, старіння нації, а також збудники різних захворювань.

"Хронічні неінфекційні хвороби, старіння населення, збудники, які викликають захворювання як у людини, так і у тварин... Це все ті загрози, до яких ми повинні готуватися", – зазначив він.

Нагадаємо, раніше вчені заявили, що індійський штам коронавірусу стає домінуючим у світі. Тому він може викликати "потужний вибух пандемії", з яким людство ще не стикалося.

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Також ми писали, що вакцини компаній Pfizer-BioNTech і AstraZeneca захищають від нових штамів, в тому числі індійського і британського. Однак для високої ефективності необхідно ввести дві дози препарату.