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СЬОГОДНІ Новини України

Україна своїх не кидає! Чернігів та Вінниця приймають усіх на All inclusive – все безкоштовно

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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10 березня, 16:46
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Для українців, які потрапили у складні ситуації через війну, надається безкоштовна допомога, є все необхідне як для дорослих, так і дітей
Зараз усі структри безкоштовно допомагають людям, які виїхали з розгромлених окупантами міст
Зараз усі структри безкоштовно допомагають людям, які виїхали з розгромлених окупантами міст / Фото: Колаж: Сьогодні

Понад триста сімей переселенців вирішили жити у Вінниці. Сім'ї, які виїхали з міст, де зараз бої – шукають житло, роботу та відновлюють втрачені документи. Багато хто розраховує на соціальні виплати, але куди звертатися – не знають.

Попередньо було зроблено програму, де проводиться реєстрація для подальшого забезпечення соціальними гарантіями.

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Як це відбувається

  • На все п'ять хвилин.
  • До комп'ютера вносяться дані про людей.
  • За допомогою приходять до прозорих офісів – це центри надання адміністративних послуг, які є у кожному місті,тут їх реєструють та одразу оформлюють соціальну допомогу.
  • Переселенцям, які вже мають статус, її продовжують автоматично.
  • Без грошей та допомоги держава не залишить нікого.
  • Соціальні виплати та пенсії автоматично продовжені. Отримати їх можна у будь-якому місті.

Міністерство соціальної політики провадитиме виплати.

Чернігів

Санаторій у Чернігові безкоштовно приймає всіх, хто потребує допомоги. Є все необхідне, надається медична допомога.

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"Все чисте, подушки ковдри. Ми тікали (з Харкова-ред.) сиділи у підвалах до ранку. Страшно", – сказала Наталя з Харкова

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У Черкасах з чоловіком та дітьми вони зупинилися у санаторії "Сосновий бір", безкоштовно.

"Нас розселили тут, тут тепло, є душ", – сказав глава сімейства.

Про те, які умови та що надають тим, хто вимушено залишив "гарячі точки" України, розповіла ще одна українка.

"Ми приїхали, нам дали гаряче, дітям дають соки, кефір, печиво, яблука, чай, каву… всі дають. Речі та всі перші потреби привозять волонтери", – сказала жінка, яка також розташувалася в санаторії.

За словами чоловіка, який тут працює, це – медичний санаторій, допомогу надають медсестри та лікарі.

"За добу санаторій може прийнято кілька сотень переселенців у двох корпусах, ще два облаштують найближчим часом", – зазначив він.

15-й день війни в Україні

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