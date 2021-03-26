Україна таки перейде на літній час: якого числа переводимо годинник

Уряд так і не прийняв нормативних документів про скасування літнього часу

Україна таки перейде на літній час. У ніч на 28 березня стрілки годинників переведуть на годину вперед.

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Про це повідомили у Міністерстві економічного розвитку.

У відомстві зазначили, що нормативних документів про скасування цієї норми уряд так і не прийняв.

"З 28 березня о 03:00 на території України запроваджується літній час", – заявили у відомстві.

Відмітимо, що перехід на літній час у нас відбувається традиційно в останню неділю березня – стрілки перекручують на годину вперед. У цьому році – це 28 березня.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", Верховна Рада намагалася скасувати перехід на літній час, але так і не змогла прийняти в другому читанні відповідний закон і відправила його на доопрацювання. У першу чергу це пов'язують з переводом часу у Євросоюзі і необхідністю зміни графіків транспорту в Європі, міжнародних авіаперельотів. Читайте детальніше в нашому матеріалі, чи потрібно Україні переводити годинник.

Також ми писали про те, як перехід на літній час впливає на здоров'я.

Відео: Сьогодні

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