Русский
$ 27,97
33,03
  1. Новини України

Україна таки перейде на літній час: якого числа переводимо годинник

26 березня, 13:10

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Уряд так і не прийняв нормативних документів про скасування літнього часу

Україна таки перейде на літній час. У ніч на 28 березня стрілки годинників переведуть на годину вперед.

Реклама

Про це повідомили у Міністерстві економічного розвитку.

У відомстві зазначили, що нормативних документів про скасування цієї норми уряд так і не прийняв.

"З 28 березня о 03:00 на території України запроваджується літній час", – заявили у відомстві.

В тренді
Затриманий за погром на Банковій: я не розмальовував будівлю ОП, але балончик був

Відмітимо, що перехід на літній час у нас відбувається традиційно в останню неділю березня – стрілки перекручують на годину вперед. У цьому році – це 28 березня.

Реклама

Як повідомляли новини "Сьогодні", Верховна Рада намагалася скасувати перехід на літній час, але так і не змогла прийняти в другому читанні відповідний закон і відправила його на доопрацювання. У першу чергу це пов'язують з переводом часу у Євросоюзі і необхідністю зміни графіків транспорту в Європі, міжнародних авіаперельотів. Читайте детальніше в нашому матеріалі, чи потрібно Україні переводити годинник.

Також ми писали про те, як перехід на літній час впливає на здоров'я.

Відео: Сьогодні

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

літній час переведення годинників

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Справжня весна прийде ближче до Великодня: синоптики дали прогноз на квітень
Справжня весна прийде ближче до Великодня: синоптики дали прогноз на квітеньУкраїна
Ціна долара підскочила, євро поповз угору: офіційний курс
Ціна долара підскочила, євро поповз угору: офіційний курсФінанси
Жорсткий локдаун – Україну почнуть закривати вже наступного тижня
Жорсткий локдаун – Україну почнуть закривати вже наступного тижняУкраїна
"Поки не опублікувала відео, ніхто не поворухнувся" – колишній чоловік рік бив жінку з Кременчука, а поліція не втручаласяУкраїна
Небо чорне від диму: на Закарпатті палали відразу кілька багатоповерхівок (фото і відео)
Небо чорне від диму: на Закарпатті палали відразу кілька багатоповерхівок (фото і відео)Захід
Смерть чоловіка після щеплення від COVID-19 у Чернівцях: у нього виявили коронавірус
Смерть чоловіка після щеплення від COVID-19 у Чернівцях: у нього виявили коронавірусЗахід

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти