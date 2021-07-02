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Україна посилила правила в'їзду з чотирьох країн: що змінилося

2 липня 2021 13:02

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Зміни торкнулися іноземців, які повертаються з країн, де поширюється коронавірус штаму "Дельта"

Цієї ночі змінився порядок в’їзду в Україну з чотирьох країн.

Цієї ночі змінився порядок в’їзду в Україну з чотирьох країн. / Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Громадяни, які прибули з Індії, Великобританії, Російської Федерації та Португалії або ті, хто перебував на їх території не менше семи днів протягом останніх 14 днів, відтепер повинні здавати на державному кордоні України експрес-тест на коронавірус.

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Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Такий тест повинен бути проведений в пунктах пропуску через державний кордон України.

Українці (і визначені постановою КМУ категорії іноземців), які прибули із зазначених країн теж можуть зробити експрес-тест в пунктах пропуску.

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Без негативного результату такого тесту громадяни України віком від 12 років підлягають обов'язковій самоізоляції, обсервації.

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Працівники Національної поліції забезпечують супровід осіб, які підлягають обсервації, від зони прикордонного контролю санітарної зони для їх подальшого транспортування до місць обсервації або в установи охорони здоров'я для їх госпіталізації.

Раніше ми повідомляли, що українцям з ОРДЛО спростили в'їзд, але є одна умова.

Також нагадаємо, українцям спростять правила в'їзду до Грузії.

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