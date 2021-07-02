Україна посилила правила в'їзду з чотирьох країн: що змінилося

Зміни торкнулися іноземців, які повертаються з країн, де поширюється коронавірус штаму "Дельта"

Цієї ночі змінився порядок в’їзду в Україну з чотирьох країн. / Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Громадяни, які прибули з Індії, Великобританії, Російської Федерації та Португалії або ті, хто перебував на їх території не менше семи днів протягом останніх 14 днів, відтепер повинні здавати на державному кордоні України експрес-тест на коронавірус.

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Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Такий тест повинен бути проведений в пунктах пропуску через державний кордон України.

Українці (і визначені постановою КМУ категорії іноземців), які прибули із зазначених країн теж можуть зробити експрес-тест в пунктах пропуску.

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Без негативного результату такого тесту громадяни України віком від 12 років підлягають обов'язковій самоізоляції, обсервації.

Працівники Національної поліції забезпечують супровід осіб, які підлягають обсервації, від зони прикордонного контролю санітарної зони для їх подальшого транспортування до місць обсервації або в установи охорони здоров'я для їх госпіталізації.

Раніше ми повідомляли, що українцям з ОРДЛО спростили в'їзд, але є одна умова.

Також нагадаємо, українцям спростять правила в'їзду до Грузії.

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