Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта" 🔔 Скільки коштує 1 вересня 🏅 Медальний залік Паралімпіади 🏅 10 героїв України - нагорода "Сьогодні"
СЬОГОДНІ Новини України

Україна в НАТО. Яценюк розповів, коли країна буде в безпеці

Валентина Мартинюк Валентина Мартинюк Випусковий редактор Сьогодні
4 вересня, 00:46
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Нашій країні просто необхідно отримати членство в Альянсі, вважає політик
Арсеній Яценюк
Арсеній Яценюк / Фото: nfront.org.ua

Україна буде перебувати в небезпеці до тих пір, поки не стане повноправним членом Північноатлантичного альянсу.

Реклама

Про це заявив прем'єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

А що з візитом Зеленського в США?

Яценюк прокоментував підписання під час візиту президента України Володимира Зеленського в США Рамкової угоди зі стратегічних основ оборонного партнерства між країнами на рівні міністерств оборони. На його думку, "американська зовнішня політика вкрай складна".

"Ми говоримо з вами з точки зору держави – не з точки зору хороший Зеленський або поганий, – а ми говоримо: це потрібно Україні або не потрібно. З точки зору наших двосторонніх відносин, що Міноборони підписало цю угоду, – це плюс", – сказав лідер "Народного фронту".

Що зараз найголовніше для України

Арсеній Яценюк додав, що головне для нашої країни зараз – це виділення коштів Конгресом для України.

"Угоди угодами, а щороку потрібно, щоб Конгрес приймав рішення і давав кошти, закуповували військове обладнання і передавали Україні", – заявив він.

За словами Яценюка, Україну не врятує ніяка угода.

"До того моменту, поки Україна не стане повноправним членом НАТО, Україна завжди буде в небезпеці. Немає іншого сценарію і немає іншого варіанту", – підсумував політик.

Реклама

Також раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Україна: головне
⚡️ День Незалежності України 2021
Більше новин
Пряма трансляція
Смотреть онлайн
Опитування
Щоденник незалежності 🇺🇦
Генератор гордості
Кайфони від того, що ти - українець!
Курс валют
Курс долара на вихідні
Дізнатися
COVID-19 в Україні
2693 випадки за добу
Докладніше
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Сприятливі та небезпечні дні у серпні
Місячний календар на серпень
Що треба робити
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти