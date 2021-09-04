Україна в НАТО. Яценюк розповів, коли країна буде в безпеці

Нашій країні просто необхідно отримати членство в Альянсі, вважає політик

Арсеній Яценюк / Фото: nfront.org.ua

Україна буде перебувати в небезпеці до тих пір, поки не стане повноправним членом Північноатлантичного альянсу.

Реклама

Про це заявив прем'єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

А що з візитом Зеленського в США?

Яценюк прокоментував підписання під час візиту президента України Володимира Зеленського в США Рамкової угоди зі стратегічних основ оборонного партнерства між країнами на рівні міністерств оборони. На його думку, "американська зовнішня політика вкрай складна".

"Ми говоримо з вами з точки зору держави – не з точки зору хороший Зеленський або поганий, – а ми говоримо: це потрібно Україні або не потрібно. З точки зору наших двосторонніх відносин, що Міноборони підписало цю угоду, – це плюс", – сказав лідер "Народного фронту".

Що зараз найголовніше для України

Арсеній Яценюк додав, що головне для нашої країни зараз – це виділення коштів Конгресом для України.

"Угоди угодами, а щороку потрібно, щоб Конгрес приймав рішення і давав кошти, закуповували військове обладнання і передавали Україні", – заявив він.

За словами Яценюка, Україну не врятує ніяка угода.

"До того моменту, поки Україна не стане повноправним членом НАТО, Україна завжди буде в небезпеці. Немає іншого сценарію і немає іншого варіанту", – підсумував політик.

Реклама

Також раніше ми писали: