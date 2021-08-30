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Україна у рамках "Великого будівництва" відновлює залізничне та автомобільне сполучення з Молдовою

Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор розділу Влада
30 серпня, 11:55
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Київ відкритий до поглиблення відносин з Кишиневом, заявив Володимир Зеленський
Україна опрацьовує можливість посилення співпраці в морському, річковому і авіаційному сполученні. Фото: facebook.com/oleksandr.kubrakov
Україна опрацьовує можливість посилення співпраці в морському, річковому і авіаційному сполученні. Фото: facebook.com/oleksandr.kubrakov

Під час офіційного візиту до Кишинева президент України Володимир Зеленський підкреслив, що Україна відкрита до поглиблення відносин з Молдовою. Зокрема, в рамках програми Володимира Зеленського "Велике будівництво" була відновлена траса Р-08 Немирів-Ямпіль, наразі триває зведення нового міжнародного мосту між Україною і Молдовою, повідомляєміністр інфраструктури Олександр Кубраков.

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Цього року вдалося повністю оновити 116 км дороги Р-08, яка є основною складовою шляху з Києва до Кишинева.

Далі у планах будівництво мосту через річку Дністер на Вінниччині в околицях прикордонних населених пунктів Ямпіль і Косеуць. В липні було відібрано підрядника, зараз тривають підготовчі роботи.

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"Україна бере на себе всі фінансові зобов’язання щодо будівництва мосту. Спільними зусиллями маємо забезпечити логістику до будівельного майданчику, безпеку усіх процесів. Це буде найшвидший та найкомфортніший шлях між двома столицями – минаючи Придністров’я", – зазначив Олександр Кубраков.

Наразі сполучення між Україною і Молдовою забезпечує міст, який розміщений у зоні пункту пропуску "Могилів-Подільський — Отач".

Також було відновлене залізничне сполучення між Україною та Молдовою після пандемії коронавірусу.

У 2019 році залізницею подорожувало близько 90 тис. пасажирів. За 2019 кількість пасажирів виросла на 30%. Найпопулярнішим був рейс Кишинів – Одеса. Із розпалом пандемії сполучення було зупинено.

Завдяки зусиллям "Укрзалізниці" та Calea Ferata din Moldova маршрут Кишинів – Одеса відновили. Потяг "Укрзалізниці" курсуватиме щоденно. Пасажири можуть зранку виїхати з Кишинева (07:09) та ще до обіду (10:55) бути в Одесі. Зворотній рейс – ввечері (18:36 – 22:33). Наступний пріоритетний напрям – Київ – Кишинів.

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"Опрацьовуємо також можливості посилення співпраці у морському, річковому та авіаційному транспорті. Якщо "Велике будівництво" всередині країни – для цілісності та єдності України, то масштабні інфраструктурні проєкти з дружніми сусідніми країнами – це наша інвестиція у безпеку та добробут в регіоні", – додав міністр інфраструктури.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський і Президент Республіки Молдова Майя Санду підписали спільну заяву щодо важливості розвитку українсько-молдовських двосторонніх відносин.

В травні дочірня компанія "Укравтодору" оголосила тендер на проектування і будівництво нового моста через річку Дністер у Вінницькій області, який побудують в рамках президентської програми "Велике будівництво".

Ми також повідомляли, що президенти України, Грузії і Молдови під час зустрічі в Батумі підписали Декларацію Батумського саміту про європейську інтеграцію.

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