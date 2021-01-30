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Україна в межах COVAX в лютому отримає 117 тисяч доз вакцини Pfizer

30 січня, 14:41

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

COVAX отримали заявки на першу хвилю від 72 країн, відібрано 18 країн, серед яких є Україна

У лютому Україна отримає 117 тисяч доз м-РНК вакцини від коронавірусу виробництва Pfizer-BioNTech, а також протягом першого півріччя 2021 року – від 2,2 до 3,7 млн доз вакцини AstraZeneca/Oxford.

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Про це повідомляє головний санітарний лікар Віктор Ляшко в Facebook.

"Україна отримала відповідь від COVAX. У лютому Україна отримає: 117 000 доз м-РНК вакцини від Pfizer-BioNTech американського виробництва, яка відразу буде розподілена для вакцинації працівників лікарень, в яких надають допомогу пацієнтам з COVID-19", – повідомив Ляшко.

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COVAX отримали заявки на першу хвилю від 72 країн, відібрано 18 країн, серед яких є Україна. Це вкотре підтверджує, що Україна здатна забезпечити необхідний холодовий ланцюг і логістику вакцин з наднизькими умовами зберігання.

Крім того, за даними Ляшка, паралельно протягом першого півріччя, починаючи з лютого, Україна зможе отримати від 2,2 до 3,7 млн доз вакцини AstraZeneca/Oxford для наступних етапів кампанії.

"І це тільки в межах механізму COVAX", – підкреслив він.

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Нагадаємо, масова вакцинація українців від коронавірусу почнеться в Україні через чотири місяці.

Раніше ми повідомляли, що європейська комісія ухвалила рішення ввести експортний контроль за вакцинами від COVID-19.

Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

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