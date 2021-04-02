Україна стала третьою за смертністю від COVID серед країн Європи – ймовірність локдауну різко зросла

Експерти Київської школи економіки прогнозують, що зараз від коронавірусу помре більше українців, ніж за весь 2020 рік

В Україні погіршується ситуація з COVID-19. За захворюваностію та летальністю ми у п'ятірці серед країн Європи. Навіть якщо захворюваність спаде найближчими тижнями, то до кінця півріччя країна втратить через коронавірус більше людей, ніж 2020-го. Що в Україні відбувається з коронавірусом, разом з експертами розбирався "Сьогодні".

Осінній пік смертності від коронавірусу вже перевищений на 34%

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Україна на третьому місці за кількістю смертей від COVID-19 після Польщі та Чехії, якщо брати великі країни з населенням понад 10 млн. Хоча ще три тижні тому ми були дев'ятими, зазначають у Київській школі економіки.

Зараз в Україні кількість померлих від COVID-19 за добу перевищує пікові показники осінньої хвилі на 34% і продовжує зростати. За рівнем захворюваності Україна в п'ятірці країн з найгіршою ситуацією, разом з Румунією, Польщею, Чехією, Швецією.





Є і хороші новини

Темпи поширення вірусу вже потроху зменшуються. На початку місяця захворюваність зростала на 20% щотижня. Зараз – на 6%. Якщо тенденція продовжиться, то найближчими тижнями вона стабілізується, зазначає Ганиченко.

Ще один позитивний знак – кількість виписок з лікарень почала зростати і розрив між госпіталізацією та виписками скорочується. Але останніми днями в Україні фіксують негативні рекорди за кількістю померлих від коронавірусу – понад 400 смертей. До середини квітня кількість померлих продовжить зростати.

"Смертність продовжить зростати ще два тижні, наздоганяючи захворюваність. Тобто спочатку йде зростання захворюваності, госпіталізацій, а потім ми бачимо, як смертність наздоганяє це зростання", – пояснює Юрій Ганіченко.

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Смертей від COVID-19 в цьому півріччі буде більше, ніж за весь 2020-й, прогнозує Київська школа економіки. Є три сценарії, скільки смертей від коронавірусу буде у підсумку.

Якщо минулого року від вірусу померли 20 тис. українців, то за середнім сценарієм до кінця першого півріччя сумарно від COVID-19 буде 55 тис. померлих.

"Якщо говорити про діапазони, то загальна кількість смертей з початку пандемії до кінця першого півріччя може бути від 40 до 75 тис. померлих", – зазначає Ганиченко.

На ці цифри впливатимуть циркуляція варіантів вірусу, які швидше поширюються. Те, який відсоток серед всіх варіантів становитимуть британський, південноафриканський і бразильський. Ще один фактор – тривалість імунітету. Досі немає достатньо тривалих досліджень, які б говорили про те, скільки тримається імунітет. І третє – це темпи вакцинації.

Розумні люди не допустять катастрофи – потрібен локдаун

Зараз в Україні діє адаптивний карантин. Найжорсткіші обмеження встановлені у "червоних зонах". Поки 10 областей і Київ – "червоні" з найсуворішими заходами.

"Україна може пройти другу хвилю без національного локдауну. Але ризик запровадженя локдауну залишається високим через поширеніші варіанти вірусу. Якщо обмеження у регіонах будуть передчасно зняті або ними нехтуватимуть, то це може призвести до повторної сильнішої хвилі", – вважає Юрій Ганиченко.

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Епідеміолог Наталія Виноград впевнена: все залежить тільки від того, як виконуватимуться заходи, запроваджені в областях, і як як впускають і випускають з карантинних зон.

Раніше "Сьогодні" писав, що на 1 квітня рівень госпіталізацій пацієнтів з коронавірусом перевищений у 22 регіонах країни. Найбільша зайнятість коронавірусних ліжок з киснем у Києві – 84,3% (при нормі в 65%). У Києві вже посилили локдаун, закривши з 5 квітня громадський транспорт для більшості жителів – в ньому зможуть їздити тільки за спецперепустками певні категорії людей. Але це ще не все – зараз заговорили про комендантську годину в столиці.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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