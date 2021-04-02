Україна стала третьою за смертністю від COVID серед країн Європи – ймовірність локдауну різко зросла

В Україні погіршується ситуація з COVID-19. За захворюваностію та летальністю ми у п'ятірці серед країн Європи. Навіть якщо захворюваність спаде найближчими тижнями, то до кінця півріччя країна втратить через коронавірус більше людей, ніж 2020-го. Що в Україні відбувається з коронавірусом, разом з експертами розбирався "Сьогодні".
Осінній пік смертності від коронавірусу вже перевищений на 34%
Україна на третьому місці за кількістю смертей від COVID-19 після Польщі та Чехії, якщо брати великі країни з населенням понад 10 млн. Хоча ще три тижні тому ми були дев'ятими, зазначають у Київській школі економіки.
Зараз в Україні кількість померлих від COVID-19 за добу перевищує пікові показники осінньої хвилі на 34% і продовжує зростати. За рівнем захворюваності Україна в п'ятірці країн з найгіршою ситуацією, разом з Румунією, Польщею, Чехією, Швецією.
Є і хороші новини
Темпи поширення вірусу вже потроху зменшуються. На початку місяця захворюваність зростала на 20% щотижня. Зараз – на 6%. Якщо тенденція продовжиться, то найближчими тижнями вона стабілізується, зазначає Ганиченко.
Ще один позитивний знак – кількість виписок з лікарень почала зростати і розрив між госпіталізацією та виписками скорочується. Але останніми днями в Україні фіксують негативні рекорди за кількістю померлих від коронавірусу – понад 400 смертей. До середини квітня кількість померлих продовжить зростати.
"Смертність продовжить зростати ще два тижні, наздоганяючи захворюваність. Тобто спочатку йде зростання захворюваності, госпіталізацій, а потім ми бачимо, як смертність наздоганяє це зростання", – пояснює Юрій Ганіченко.
Смертей від COVID-19 в цьому півріччі буде більше, ніж за весь 2020-й, прогнозує Київська школа економіки. Є три сценарії, скільки смертей від коронавірусу буде у підсумку.
Якщо минулого року від вірусу померли 20 тис. українців, то за середнім сценарієм до кінця першого півріччя сумарно від COVID-19 буде 55 тис. померлих.
"Якщо говорити про діапазони, то загальна кількість смертей з початку пандемії до кінця першого півріччя може бути від 40 до 75 тис. померлих", – зазначає Ганиченко.
На ці цифри впливатимуть циркуляція варіантів вірусу, які швидше поширюються. Те, який відсоток серед всіх варіантів становитимуть британський, південноафриканський і бразильський. Ще один фактор – тривалість імунітету. Досі немає достатньо тривалих досліджень, які б говорили про те, скільки тримається імунітет. І третє – це темпи вакцинації.
Розумні люди не допустять катастрофи – потрібен локдаун
Зараз в Україні діє адаптивний карантин. Найжорсткіші обмеження встановлені у "червоних зонах". Поки 10 областей і Київ – "червоні" з найсуворішими заходами.
"Україна може пройти другу хвилю без національного локдауну. Але ризик запровадженя локдауну залишається високим через поширеніші варіанти вірусу. Якщо обмеження у регіонах будуть передчасно зняті або ними нехтуватимуть, то це може призвести до повторної сильнішої хвилі", – вважає Юрій Ганиченко.
Епідеміолог Наталія Виноград впевнена: все залежить тільки від того, як виконуватимуться заходи, запроваджені в областях, і як як впускають і випускають з карантинних зон.
Наталія Виноград
епідеміолог, професор, завкафедрою епідеміології Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, головний спеціаліст МОЗ зі спеціальності "Епідеміологія"
"Якщо не буде контролю, то медиків чекає багато роботи і ми втрачатимемо людей. Якщо не дотримуватися карантинних заходів, то за законами епідеміології можливість заражати наступну людину закінчиться природним чином за рахунок великої кількості смертей. Цього не можна допускати. Так було під час легеневої чуми, яка завершилася після того, як знищила 60% населення і збудник не міг знайти нову жертву – це приклад природного процесу в гіршому варіанті. Ми розумні люди і цього не допустимо".
Раніше "Сьогодні" писав, що на 1 квітня рівень госпіталізацій пацієнтів з коронавірусом перевищений у 22 регіонах країни. Найбільша зайнятість коронавірусних ліжок з киснем у Києві – 84,3% (при нормі в 65%). У Києві вже посилили локдаун, закривши з 5 квітня громадський транспорт для більшості жителів – в ньому зможуть їздити тільки за спецперепустками певні категорії людей. Але це ще не все – зараз заговорили про комендантську годину в столиці.
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Юрій Ганиченко
керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки
"Чи поганий це тренд і вийдемо ми на перше місце? Ми бачимо, що до першого місця великий розрив. На першому місці зараз Чехія – 24,7 померлих на 100 тис. населення, в Україні – 9,7. Тому найближчим часом Україна не вийде на перше місце. Але рівень смертності в Україні залишається одним з найбільших на 100 тис. населення в Європі і в світі – і зростатиме ще щонайменше два тижні".